Horóscopo de hoy viernes 14 de agosto de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: una actitud impulsiva podría empañar la llegada de una buena oportunidad.

Amor: en un encuentro fortuito surgirán divertidas afinidades con una bella persona.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un asunto de poca importancia se tomará como relevante y hará perder tiempo.

Amor: la aparición de silencios incómodos en la relación indicará que algo pasa.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: tendrá la reunión ideal en la que resolverá todo para beneficio del éxito.

Amor: un encuentro resultará de lo mejor y la primera impresión será romántica.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: un resultado negativo hará replantear cosas, pero no cambiará el rumbo.

Amor: una audaz sugerencia causará asombro en su pareja, pero será romántica.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: su liderazgo será cuestionado por gente poco idónea y su éxito no se detendrá.

Amor: los momentos de seducción podrían ser opacados por una actitud arrogante.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: con acciones inteligentes organizará tareas que se encuentran atascadas.

Amor: los encuentros con amigos provocarán reclamos de su pareja y tendrá razón.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: llegará la propuesta más atractiva para trabajar con proyectos nuevos.

Amor: le pedirán que deje de lado su necesidad de control o dañará la armonía.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: la situación mejorará al poner en su sitio a gente que no ayuda.

Amor: su capacidad para amar será destacada en la pareja y creará un nuevo comienzo.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: tomará la senda del éxito con propuestas favorables y beneficios.

Amor: por un indicio notará que hay algo que no se expresa claramente en la relación.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: un error complicará las cosas, pero tendrá coraje para resolverlo.

Amor: conocerá a alguien que parece ayudarle a disipar cierta tristeza, pero tendrá cautela.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un dato erróneo podría desviarlo de sus metas, pero seguirá adelante.

Amor: de modo inesperado, la línea de una amistad será atravesada y se iniciará un romance.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: dará respuesta a un problema y un emprendimiento estancado avanzará.

Amor: las actitudes de gente entrometida harán que dé prioridad a la privacidad de la pareja.

Si usted cumple años hoy es una persona: respetuosa de las figuras de autoridad porque se considera alguien fuerte.