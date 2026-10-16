Horóscopo de hoy viernes 16 de octubre de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: cierta gente insistirá con ideas obsoletas, pero les mostrará un nuevo proyecto.

Amor: una expareja presentará los cambios que creía imposibles y eran su reclamo.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: elaborará una propuesta audaz que convencerá y llenará de entusiasmo al entorno.

Amor: superará una barrera que alguien tímido erige y será un nuevo comienzo.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: su habilidad para relacionarse positivamente será la clave para lograr metas.

Amor: discusiones o cambios de humor en la relación crearán cierta incertidumbre.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: superará una situación inestable con un proyecto corto, simple, pero efectivo.

Amor: por exceso de sensibilidad, verá fantasmas donde no los hay, pero se equilibrará.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: se avecinan cambios que no le hacen gracia, pero del camino al éxito no se apartará.

Amor: tendrá pequeñas atenciones con la persona que le desvela y un romance surgirá.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: alguien querrá ignorar su buen trabajo, pero será elogiado por el entorno.

Amor: tomará iniciativas afectivas que disiparán las dudas y la relación se afianzará.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: vendrá gente influyente con directivas nuevas y les buscará lo positivo.

Amor: el hecho de dejar hacer en la relación llegará a su fin y retomará la iniciativa.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: algún colega querrá complicar sus planes, pero no lo vencerán.

Amor: su atención a los pequeños detalles será la actitud más elogiada en la pareja.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: hallará la clave para superar un momento económico difícil.

Amor: recibirá quejas en la relación por actitudes impulsivas, pero dará una explicación.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: habrá imprevistos que pueden perjudicar proyectos o negocios.

Amor: su encanto no será pasado por alto y una persona que cree distante se acercará.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: llegará el momento de mostrar ideas y defenderlas con argumentos sólidos.

Amor: en la relación surgirán actitudes que crearán roces, pero evitará que crezcan.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: querrá continuar con una tarea repetitiva, pero aprenderá lo nuevo y crecerá.

Amor: cierta persona le llegará al corazón como nadie antes porque es su alma gemela.

Si usted cumple años hoy es una persona: tranquila cuando obtiene sus metas, pero nerviosa cuando le dejan de lado.