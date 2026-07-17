Horóscopo de hoy viernes 17 de julio de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un cambio imprevisto le hará considerar opciones que antes había descartado.

Amor: su encanto se percibirá irresistible y atraerá a la persona menos imaginada.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: una circunstancia le hará ver las cosas tal como son y todo mejorará.

Amor: con una actitud amorosa renovará la vida en común y fortalecerá la relación.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: impulsará su proyecto o negocio con firmeza y el entorno lo destacará.

Amor: un encuentro fortuito será la oportunidad para conocer a esa persona que le desvela.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: un proyecto o negocio estancado avanzará gracias a un cambio realizado a tiempo.

Amor: demasiados gastos serán motivo de discordia en la pareja, pero lo resolverán.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un trabajo bien hecho le deparará beneficios inesperados y una nueva posición.

Amor: será momento de hacer las paces y dejar atrás las actitudes obstinadas; habrá un nuevo comienzo.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: su buen desempeño llamará la atención del entorno y llegará un beneficio.

Amor: la timidez será un escollo que deberá superar en la próxima cita y, con ello, le irá mejor.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: un colega le parecerá poco confiable, pero será quien resuelva los problemas.

Amor: la influencia de una expareja comenzará a ser excesiva, pero tomará distancia.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: resolverá una falla en un trabajo o negocio y el panorama se mostrará prometedor.

Amor: su lado más enamoradizo estará activo y, por ello, conocerá a una bella persona.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: recibirá elogios por trabajos bien hechos y las cosas mejorarán.

Amor: dejará atrás la negatividad que ha invadido la relación y ya no hará críticas.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: asuntos legales o trámites se resolverán y los trabajos avanzarán.

Amor: un encuentro le dejará cierto desencanto porque su mirada estará puesta en alguien más.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: con un simple cambio, los extravíos o pérdidas dejarán de ser un problema.

Amor: mostrará firmeza en el compromiso afectivo y los sueños estarán por cumplirse.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: surgirán diferencias con colegas, pero no afectarán el alcance de las metas.

Amor: un encuentro planeado resultará mejor de lo esperado y dará paso a un romance.

Si usted cumple años hoy es una persona: equilibrada, pero detesta a las personas que se la pasan dando consejos.