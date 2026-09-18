Vida
Horóscopo de hoy viernes 18 de septiembre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: con gran intuición resolverá problemas que otros han dejado de lado.
Amor: no será buena idea dejarse llevar por los impulsos; la relación necesita comprensión.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: un proyecto o negocio bien planeado comenzará a dar buen resultado.
Amor: su agradable encanto no pasará desapercibido en el entorno; alguien se acercará.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: nueva tecnología permitirá que la información circule a una gran velocidad.
Amor: la relación sufrirá altibajos por su tendencia a resolver muchas cosas a la vez.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: necesitará tomar iniciativas audaces para darle empuje a los trabajos.
Amor: alguien no expresa sentimientos por timidez, pero vencerá esa actitud con amabilidad.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: alguien vendrá con una propuesta poco preparada, pero le mostrará sus fallas.
Amor: momento para evitar las largas explicaciones en la relación y actuar con el corazón.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: mostrará su habilidad para hacer fácil lo que parece complicado y avanzar.
Amor: los problemas de otros no merecen lugar en la relación; así la armonía crecerá.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: se darán las condiciones para alcanzar las metas y resolver los desafíos.
Amor: conocerá a la persona que hará vibrar su corazón para descubrir el romance.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: resolverá una situación difícil con intuición y todo mejorará.
Amor: en un encuentro conocerá a alguien agradable que comprende su mundo interior.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: las tareas serán ejecutadas con acierto y el entorno lo destacará.
Amor: no será buen momento para provocar enredos ni discusiones innecesarias.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: ciertas señales indicarán que se avecina una etapa positiva.
Amor: recibirá elogios en la relación por su capacidad para aceptar y corregir sus errores.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: un asunto complicado podría convertirse en un dolor de cabeza.
Amor: no será buena idea hacer como si nada pasara ante algo que afecta a la relación.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: surgirán las circunstancias en las que los planetas se alinean y todo resulta bien.
Amor: su fuerte encanto se percibirá irresistible y alguien agradable se acercará.
Si usted cumple años hoy es una persona: poseedora de un natural atractivo, afectuosa y espontánea con los demás.