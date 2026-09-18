Horóscopo de hoy viernes 18 de septiembre de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: con gran intuición resolverá problemas que otros han dejado de lado.

Amor: no será buena idea dejarse llevar por los impulsos; la relación necesita comprensión.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un proyecto o negocio bien planeado comenzará a dar buen resultado.

Amor: su agradable encanto no pasará desapercibido en el entorno; alguien se acercará.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: nueva tecnología permitirá que la información circule a una gran velocidad.

Amor: la relación sufrirá altibajos por su tendencia a resolver muchas cosas a la vez.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: necesitará tomar iniciativas audaces para darle empuje a los trabajos.

Amor: alguien no expresa sentimientos por timidez, pero vencerá esa actitud con amabilidad.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: alguien vendrá con una propuesta poco preparada, pero le mostrará sus fallas.

Amor: momento para evitar las largas explicaciones en la relación y actuar con el corazón.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: mostrará su habilidad para hacer fácil lo que parece complicado y avanzar.

Amor: los problemas de otros no merecen lugar en la relación; así la armonía crecerá.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: se darán las condiciones para alcanzar las metas y resolver los desafíos.

Amor: conocerá a la persona que hará vibrar su corazón para descubrir el romance.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: resolverá una situación difícil con intuición y todo mejorará.

Amor: en un encuentro conocerá a alguien agradable que comprende su mundo interior.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: las tareas serán ejecutadas con acierto y el entorno lo destacará.

Amor: no será buen momento para provocar enredos ni discusiones innecesarias.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: ciertas señales indicarán que se avecina una etapa positiva.

Amor: recibirá elogios en la relación por su capacidad para aceptar y corregir sus errores.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un asunto complicado podría convertirse en un dolor de cabeza.

Amor: no será buena idea hacer como si nada pasara ante algo que afecta a la relación.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: surgirán las circunstancias en las que los planetas se alinean y todo resulta bien.

Amor: su fuerte encanto se percibirá irresistible y alguien agradable se acercará.

Si usted cumple años hoy es una persona: poseedora de un natural atractivo, afectuosa y espontánea con los demás.