Vida
Horóscopo de hoy viernes 2 de octubre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: superará cierta inactividad y los resultados comenzarán a verse de inmediato.
Amor: su rasgo impulsivo atraerá a la persona más inesperada y habrá un encuentro.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: la comunicación se percibirá más clara y su idea será comprendida y ejecutada.
Amor: con iniciativas románticas mejorará el clima de la relación y crecerá la calidez.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: los resultados parecerán escasos, pero pronto verá señales de gran recuperación.
Amor: momento para sugerir cambios en esos rasgos que le fastidian en la relación.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: sus expectativas comenzarán a ser satisfechas por la idea que conduce al éxito.
Amor: superará discusiones causadas por terceros y pondrá a salvo la pareja.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: tomará iniciativas que harán avanzar los proyectos o negocios estancados.
Amor: será buena idea no exagerar con afirmaciones que no ayudan en la relación.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: si se demora en actuar, la oportunidad podría estar cerca y no la verá.
Amor: será importante en la relación recuperar la armonía si agrega un cálido entusiasmo.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: asuntos pendientes se resolverán y activarán un proyecto estancado.
Amor: los problemas de la relación terminarán con iniciativas que refuerzan la calidez.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: resolverá desafíos técnicos que ayudarán a obtener beneficios.
Amor: un comentario confuso se convertirá, si lo permiten, en una mentira elaborada.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: decidirá cambios de rutinas y mejorará la actividad de todos.
Amor: un encuentro casual creará una afinidad que cree imposible y habrá romance.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: llegará oportunidad que generará momentos de buena fortuna.
Amor: gente entrometida no tendrá derecho a opinar sobre los problemas de la relación.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: no será buena idea ignorar los problemas; una sola iniciativa los vencerá.
Amor: dejará de lado prejuicios o ideas fijas y la relación crecerá hacia la madurez.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: superará una situación económica difícil y alcanzará la estabilidad.
Amor: la relación se afirmará si evita mezclar la pareja con los pormenores laborales.
Si usted cumple años hoy es una persona: reservada con los demás respecto de lo que siente. Cree ser incomprendida.