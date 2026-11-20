Vida
Horóscopo de hoy viernes 20 de noviembre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: las preocupaciones se disiparán, las trabas serán resueltas y las cosas avanzarán.
Amor: una persona le despertará interés y querrá conocerla a fondo; le deslumbrará.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: los proyectos o negocios tendrán un avance inesperado y los resultados se verán.
Amor: alguien le despertará una gran curiosidad por la afinidad; habrá un encuentro.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: percibirá señales alentadoras respecto del trabajo habitual y otros por venir.
Amor: un malentendido no afectará la armonía de la pareja; la calidez aumentará.
Cáncer (junio 22-julio 23)
Trabajo y negocios: el resultado de un proyecto nuevo será mejor de lo esperado y alcanzará el éxito.
Amor: será buena idea disipar el mal humor y las tensiones en la pareja se aflojarán.
Leo (julio 24-agosto 23)
Trabajo y negocios: un proyecto audaz que otros dejan de lado será su próximo desafío y el éxito llegará.
Amor: el optimismo para ver las cosas será la clave que levantará el ánimo en la pareja.
Virgo (agosto 24-septiembre 23)
Trabajo y negocios: sus méritos serán destacados por resolver lo que parece sin salida.
Amor: un encuentro fortuito con la persona que le interesa facilitará el entendimiento.
Libra (septiembre 24-octubre 22)
Trabajo y negocios: una sucesión de eventos positivos le preparará para un nuevo desafío.
Amor: se dará cuenta de que alguien que cree distante hace gestos de acercamiento.
Escorpio (octubre 23-noviembre 22)
Trabajo y negocios: tomará la iniciativa y el proyecto o negocio discreto tendrá avances.
Amor: alguien del entorno quedará atraído por su encanto y querrá tener un encuentro.
Sagitario (noviembre 23-diciembre 21)
Trabajo y negocios: con una iniciativa audaz resolverá un asunto que complica todo.
Amor: la pareja disfrutará de vivencias inolvidables que construirán una nueva etapa.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: surgirá una traba imprevista que hará que aplique su talento.
Amor: notará las agradables afinidades que tiene con alguien que desea conocer.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: su creatividad será la clave para mejorar un resultado poco alentador.
Amor: combatirá la rutina con iniciativas que rescatarán los momentos agradables.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: ante críticas o comentarios adversos, responderá con cambios inesperados.
Amor: momento para dejar de lado la timidez y permitir que su alma sensible se exprese.
Si usted cumple años hoy es una persona: afectuosa y muy demostrativa en lo cotidiano y con todos sus afectos.