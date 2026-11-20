Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: las preocupaciones se disiparán, las trabas serán resueltas y las cosas avanzarán.

Amor: una persona le despertará interés y querrá conocerla a fondo; le deslumbrará.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: los proyectos o negocios tendrán un avance inesperado y los resultados se verán.

Amor: alguien le despertará una gran curiosidad por la afinidad; habrá un encuentro.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: percibirá señales alentadoras respecto del trabajo habitual y otros por venir.

Amor: un malentendido no afectará la armonía de la pareja; la calidez aumentará.

Cáncer (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: el resultado de un proyecto nuevo será mejor de lo esperado y alcanzará el éxito.

Amor: será buena idea disipar el mal humor y las tensiones en la pareja se aflojarán.

Leo (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: un proyecto audaz que otros dejan de lado será su próximo desafío y el éxito llegará.

Amor: el optimismo para ver las cosas será la clave que levantará el ánimo en la pareja.

Virgo (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: sus méritos serán destacados por resolver lo que parece sin salida.

Amor: un encuentro fortuito con la persona que le interesa facilitará el entendimiento.

Libra (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: una sucesión de eventos positivos le preparará para un nuevo desafío.

Amor: se dará cuenta de que alguien que cree distante hace gestos de acercamiento.

Escorpio (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: tomará la iniciativa y el proyecto o negocio discreto tendrá avances.

Amor: alguien del entorno quedará atraído por su encanto y querrá tener un encuentro.

Sagitario (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: con una iniciativa audaz resolverá un asunto que complica todo.

Amor: la pareja disfrutará de vivencias inolvidables que construirán una nueva etapa.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: surgirá una traba imprevista que hará que aplique su talento.

Amor: notará las agradables afinidades que tiene con alguien que desea conocer.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: su creatividad será la clave para mejorar un resultado poco alentador.

Amor: combatirá la rutina con iniciativas que rescatarán los momentos agradables.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: ante críticas o comentarios adversos, responderá con cambios inesperados.

Amor: momento para dejar de lado la timidez y permitir que su alma sensible se exprese.

Si usted cumple años hoy es una persona: afectuosa y muy demostrativa en lo cotidiano y con todos sus afectos.