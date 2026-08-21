Horóscopo de hoy viernes 21 de agosto de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: la prosperidad no será inmediata, sino esforzándose en cada meta, una a una.

Amor: buen momento para dejar atrás relaciones inconducentes y construir nuevas.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un nuevo proyecto le acercará a gente talentosa y con voluntad de cooperar.

Amor: un encuentro planeado tendrá algo más que palabras y el romance será inevitable.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: ante el surgimiento de escenarios complicados mostrará su habilidad.

Amor: un gesto no correspondido será una señal de alarma, pero todo quedará aclarado.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: momento para iniciar negocios o proyectos vinculados a nuevas tecnologías.

Amor: un tímido encuentro pasará a ser divertido y cualquier traba caerá; posible romance.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: el avance de proyectos tendrá demoras que podrían perjudicar algún plazo.

Amor: alguien extrovertido colmará su paciencia y, aunque algo le agrada, lo dejará atrás.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: los resultados mejorarán con pequeños ajustes o cambios y sorprenderán.

Amor: detectará un sentimiento de incertidumbre, pero renovará la calidez con iniciativas.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: llegan esas oportunidades tan soñadas y se impone no dejarlas pasar.

Amor: sentirá la necesidad de lucir bien, salir a divertirse y llamar la atención con encanto.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: las urgencias de otros no le arrastrarán, pero les dará la solución.

Amor: comentarios maliciosos sobre otras personas no serán considerados en la pareja.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un problema que surgirá de improviso revelará fallas o errores.

Amor: un encuentro se convertirá en romántico y su vida o el corazón darán un vuelco.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: se adaptará a situaciones nuevas y un proyecto avanzará.

Amor: pequeños cambios en la expresión afectiva de su pareja le pondrán en alerta.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas con ideas audaces y los resultados serán muy positivos.

Amor: oportunidades para los que buscan nueva relación o los que desean reconciliarse.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: compartirá aspectos de su proyecto con gente talentosa y lo elogiarán.

Amor: expresará su natural encanto casi sin darse cuenta y alguien quedará muy atraído.

Si usted cumple años hoy es una persona: de temperamento calmo, pero a veces obstinada. Prefiere actuar con mesura.