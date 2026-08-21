Vida
Horóscopo de hoy viernes 21 de agosto de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: la prosperidad no será inmediata, sino esforzándose en cada meta, una a una.
Amor: buen momento para dejar atrás relaciones inconducentes y construir nuevas.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: un nuevo proyecto le acercará a gente talentosa y con voluntad de cooperar.
Amor: un encuentro planeado tendrá algo más que palabras y el romance será inevitable.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: ante el surgimiento de escenarios complicados mostrará su habilidad.
Amor: un gesto no correspondido será una señal de alarma, pero todo quedará aclarado.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: momento para iniciar negocios o proyectos vinculados a nuevas tecnologías.
Amor: un tímido encuentro pasará a ser divertido y cualquier traba caerá; posible romance.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: el avance de proyectos tendrá demoras que podrían perjudicar algún plazo.
Amor: alguien extrovertido colmará su paciencia y, aunque algo le agrada, lo dejará atrás.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: los resultados mejorarán con pequeños ajustes o cambios y sorprenderán.
Amor: detectará un sentimiento de incertidumbre, pero renovará la calidez con iniciativas.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: llegan esas oportunidades tan soñadas y se impone no dejarlas pasar.
Amor: sentirá la necesidad de lucir bien, salir a divertirse y llamar la atención con encanto.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: las urgencias de otros no le arrastrarán, pero les dará la solución.
Amor: comentarios maliciosos sobre otras personas no serán considerados en la pareja.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: un problema que surgirá de improviso revelará fallas o errores.
Amor: un encuentro se convertirá en romántico y su vida o el corazón darán un vuelco.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: se adaptará a situaciones nuevas y un proyecto avanzará.
Amor: pequeños cambios en la expresión afectiva de su pareja le pondrán en alerta.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: tomará iniciativas con ideas audaces y los resultados serán muy positivos.
Amor: oportunidades para los que buscan nueva relación o los que desean reconciliarse.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: compartirá aspectos de su proyecto con gente talentosa y lo elogiarán.
Amor: expresará su natural encanto casi sin darse cuenta y alguien quedará muy atraído.
Si usted cumple años hoy es una persona: de temperamento calmo, pero a veces obstinada. Prefiere actuar con mesura.