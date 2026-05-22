Horóscopo de hoy viernes 22 de mayo de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: momento para morigerar las críticas y buscar acuerdos que generen avances.

Amor: la relación comenzará a crecer con iniciativas atractivas que generen calidez.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: será buena idea ir en contra de la inercia general y proponer un cambio audaz.

Amor: alguien le sorprenderá con una actitud atrevida, pero si se anima, será divertido.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: necesitará un plan para alejar a terceros que atrasan un valioso proyecto.

Amor: le ganará el deseo de relacionarse con gente nueva y al fin descubrir a su alma gemela.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: surgirá un conflicto entre quienes no quieren riesgos y quienes sí se animan.

Amor: la afinidad crecerá en la relación hasta el punto de ser la base de un hermoso romance.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: momento para redefinir las metas, escuchar a expertos y hallar gente idónea.

Amor: en la pareja surgirán reproches por alguna actitud obstinada y lo resolverá con humor.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: los ingresos mostrarán signos de mejora por haber aplicado cambios.

Amor: un compromiso tomado a la ligera será un obstáculo para el encuentro que desea.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: surgirán ansias de éxito al finalizar un proyecto que no muestra fallas.

Amor: en la pareja o en una nueva relación se vivirán momentos de intensa calidez.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: surgirá una dificultad imprevista en el desarrollo de una tarea.

Amor: notará que su encanto crece en popularidad en el entorno y alguien querrá acercarse.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: invertirá un gran esfuerzo y las cosas comenzarán a mejorar.

Amor: una expareja querrá intentar un acercamiento, pero sin sanar las heridas no puede ser.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: con creatividad verá las oportunidades que no debe dejar pasar.

Amor: alguien de fuerte encanto le hará una propuesta difícil de rechazar y se entusiasmará.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: con los pies en la tierra, verá los defectos y virtudes de cada proyecto.

Amor: será buena idea actuar con menos obstinación y las discusiones terminarán de improviso.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: momento para hacer los cambios planeados y avanzar con solidez.

Amor: amables coincidencias aumentarán la armonía emocional y nutrirán la pareja.

Si usted cumple años hoy es una persona confiable, muy mental y especulativa, pero de una infinita paciencia.