Horóscopo de hoy viernes 23 de octubre de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: su creatividad para proponer cambios positivos hará que lleguen beneficios.

Amor: su encanto se destacará en un encuentro y una propuesta romántica surgirá.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: tomará inesperados atajos para resolver problemas creados por otra gente.

Amor: se enterará de que alguien atractivo oculta una relación que a veces niega.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: se aburrirá en reuniones con escasos resultados y se avecinará un brillante logro.

Amor: no será buena idea discutir por todo en la relación y se lo demostrarán.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: su intuición le acercará una oportunidad que no se repetirá; éxitos.

Amor: surgirán agradables momentos íntimos que impulsarán el compromiso en la pareja.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: se producirán condiciones ventajosas para nuevos negocios o proyectos demorados.

Amor: momento para sanar heridas y apostar por la madurez y la armonía en la relación.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: estará conforme con el entorno, pero no dejará pasar los errores.

Amor: un malentendido provocará incomodidad en la relación, pero todo será aclarado.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: con buenas actitudes dará confianza al entorno y todos podrán mejorar.

Amor: una adversidad pondrá a la pareja frente a una disyuntiva difícil de resolver.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: menos impulsividad le llevará a obtener resultados con beneficios.

Amor: una reunión familiar se convertirá en excusa para encontrarse con alguien.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: su capacidad será desafiada, pero resolverá con éxito los problemas.

Amor: momento para trabajar en la pareja aquellas heridas que aún no cierran.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: alguien querrá poner trabas a su avance, pero las sorteará.

Amor: evitará que un conflicto escale hasta convertirse en un problema para la pareja.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un asunto pendiente será un escollo en su trabajo diario, pero lo resolverá.

Amor: el afecto hacia una persona vibrará en la sintonía más deseada para una relación.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: no tendrá dudas cuando quiera proponer cambios y tendrá logros increíbles.

Amor: surgirá una fuerte calidez en la pareja y todo lo que sea deseado se hará realidad.

Si usted cumple años hoy es una persona: malhumorada, pero vulnerable. Siempre se refugia tras su mal humor.