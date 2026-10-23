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Horóscopo de hoy viernes 23 de octubre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: su creatividad para proponer cambios positivos hará que lleguen beneficios.
Amor: su encanto se destacará en un encuentro y una propuesta romántica surgirá.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: tomará inesperados atajos para resolver problemas creados por otra gente.
Amor: se enterará de que alguien atractivo oculta una relación que a veces niega.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: se aburrirá en reuniones con escasos resultados y se avecinará un brillante logro.
Amor: no será buena idea discutir por todo en la relación y se lo demostrarán.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: su intuición le acercará una oportunidad que no se repetirá; éxitos.
Amor: surgirán agradables momentos íntimos que impulsarán el compromiso en la pareja.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: se producirán condiciones ventajosas para nuevos negocios o proyectos demorados.
Amor: momento para sanar heridas y apostar por la madurez y la armonía en la relación.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: estará conforme con el entorno, pero no dejará pasar los errores.
Amor: un malentendido provocará incomodidad en la relación, pero todo será aclarado.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: con buenas actitudes dará confianza al entorno y todos podrán mejorar.
Amor: una adversidad pondrá a la pareja frente a una disyuntiva difícil de resolver.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: menos impulsividad le llevará a obtener resultados con beneficios.
Amor: una reunión familiar se convertirá en excusa para encontrarse con alguien.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: su capacidad será desafiada, pero resolverá con éxito los problemas.
Amor: momento para trabajar en la pareja aquellas heridas que aún no cierran.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: alguien querrá poner trabas a su avance, pero las sorteará.
Amor: evitará que un conflicto escale hasta convertirse en un problema para la pareja.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: un asunto pendiente será un escollo en su trabajo diario, pero lo resolverá.
Amor: el afecto hacia una persona vibrará en la sintonía más deseada para una relación.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: no tendrá dudas cuando quiera proponer cambios y tendrá logros increíbles.
Amor: surgirá una fuerte calidez en la pareja y todo lo que sea deseado se hará realidad.
Si usted cumple años hoy es una persona: malhumorada, pero vulnerable. Siempre se refugia tras su mal humor.