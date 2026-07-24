Vida
Horóscopo de hoy viernes 24 de julio de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: vendrá gente a presumir de sus negocios, pero no tardará en sorprenderla.
Amor: surgirán actitudes caprichosas en la relación, pero las superará con cálido afecto.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: sus iniciativas serán destacadas y tomadas como modelo de gestión.
Amor: alguien faltará a una cita, pero antes de sentir desencanto conocerá a otra persona.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: tomará decisiones firmes, un ambiente hostil se disipará y las cosas mejorarán.
Amor: la vida social intensa podría ser invasiva, pero no se dejará llevar y será amado.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: necesitará aumentar la cooperación y lo logrará; su entorno lo comprenderá.
Amor: se conducirá con sutileza y reforzará cada uno de los momentos románticos.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: las circunstancias permitirán disipar obstáculos y la gente complicada se alejará.
Amor: habrá momentos distendidos en los que la pareja verá los problemas tal como son.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: tomará iniciativas que serán bien valoradas por los directivos.
Amor: surgirán momentos de duda y creerá que su pareja le oculta aspectos de su pasado.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: surgirá una propuesta oportuna que convendrá aceptar para no perderla.
Amor: en un encuentro fortuito surgirá una sorprendente afinidad que derivará en romance.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: un colega no escatimará elogios por el éxito de su trabajo.
Amor: se producirán momentos de plena gratificación en la pareja, que superará los altibajos.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: cierto trabajo será oportuno para mostrar su creatividad.
Amor: cierta desilusión será una señal que no deberá dejar pasar y lo impulsará a tomar iniciativas.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: una circunstancia fortuita generará una ventaja para avanzar.
Amor: una relación crecerá día a día porque brindará atención plena y afecto a la otra persona.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: tendrá todo listo para avanzar con éxito en un emprendimiento audaz.
Amor: gestos de cortesía crearán un marco de confianza para que el romance comience.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: dejará de lado la rutina habitual y trabajará con toda su creatividad.
Amor: su pareja reclamará aquel afecto que no expresa y la armonía se concretará.
Si usted cumple años hoy es una persona: inquieta por el futuro. Su temperamento es firme, pero oculta la timidez.