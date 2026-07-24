Horóscopo de hoy viernes 24 de julio de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: vendrá gente a presumir de sus negocios, pero no tardará en sorprenderla.

Amor: surgirán actitudes caprichosas en la relación, pero las superará con cálido afecto.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: sus iniciativas serán destacadas y tomadas como modelo de gestión.

Amor: alguien faltará a una cita, pero antes de sentir desencanto conocerá a otra persona.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: tomará decisiones firmes, un ambiente hostil se disipará y las cosas mejorarán.

Amor: la vida social intensa podría ser invasiva, pero no se dejará llevar y será amado.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: necesitará aumentar la cooperación y lo logrará; su entorno lo comprenderá.

Amor: se conducirá con sutileza y reforzará cada uno de los momentos románticos.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: las circunstancias permitirán disipar obstáculos y la gente complicada se alejará.

Amor: habrá momentos distendidos en los que la pareja verá los problemas tal como son.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas que serán bien valoradas por los directivos.

Amor: surgirán momentos de duda y creerá que su pareja le oculta aspectos de su pasado.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: surgirá una propuesta oportuna que convendrá aceptar para no perderla.

Amor: en un encuentro fortuito surgirá una sorprendente afinidad que derivará en romance.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: un colega no escatimará elogios por el éxito de su trabajo.

Amor: se producirán momentos de plena gratificación en la pareja, que superará los altibajos.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: cierto trabajo será oportuno para mostrar su creatividad.

Amor: cierta desilusión será una señal que no deberá dejar pasar y lo impulsará a tomar iniciativas.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una circunstancia fortuita generará una ventaja para avanzar.

Amor: una relación crecerá día a día porque brindará atención plena y afecto a la otra persona.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: tendrá todo listo para avanzar con éxito en un emprendimiento audaz.

Amor: gestos de cortesía crearán un marco de confianza para que el romance comience.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: dejará de lado la rutina habitual y trabajará con toda su creatividad.

Amor: su pareja reclamará aquel afecto que no expresa y la armonía se concretará.

Si usted cumple años hoy es una persona: inquieta por el futuro. Su temperamento es firme, pero oculta la timidez.