Vida
Horóscopo de hoy viernes 25 de septiembre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: las discusiones o desacuerdos podrían perjudicar algún negocio; atención.
Amor: cierta iniciativa le permitirá descubrir que en la pareja crece una fuerte calidez.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: mostrará habilidad para conciliar proyectos opuestos y obtener cooperación.
Amor: ciertos temas no se tratarán en la pareja, pero necesitarán dialogar con sinceridad.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: alguien dirá que no se puede resolver un asunto delicado, pero lo hará.
Amor: su encanto llamará la atención de una persona agradable que querrá un encuentro.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: se destacará por su creatividad para encarar trabajos o negocios difíciles.
Amor: surgirán iniciativas positivas que afianzarán la relación y crearán momentos inolvidables.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: problemas sin resolver generarán inconvenientes que superará con habilidad.
Amor: el mutuo encanto hará crecer la calidez en la pareja y reforzará los lazos debilitados.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: necesitará mucha energía para resolver asuntos complicados.
Amor: la comunicación se percibirá con interrupciones y fallas, pero podrá revertirlo.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: resolverá los problemas que otros prefieren ignorar y le elogiarán.
Amor: un encuentro improvisado resultará gratificante y le llenará de entusiasmo.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: no estará conforme con los resultados, pero el entorno celebrará.
Amor: tiernos gestos y pequeñas atenciones atenuarán un momento difícil de la pareja.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: las metas estarán a su alcance y con intuición avanzará hacia el éxito.
Amor: la expresión del afecto en la relación facilitará los cambios que cree complicados.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: decidirá ignorar las exigencias que traban el camino al éxito.
Amor: alguien nuevo despertará súbita atracción en el entorno, pero sus miradas se encontrarán.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: definirá el rumbo de un proyecto aunque se levanten voces de rechazo.
Amor: la relación comenzará a debilitarse por ideas en pugna; habrá que dialogar.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: llegará la hora de avanzar con una nueva actividad y renovar los desafíos.
Amor: a partir de un encuentro se profundizarán afinidades y el romance surgirá.
Si usted cumple años hoy es una persona: adaptable, de buen juicio y tímida, pero respetuosa de la libertad de los demás.