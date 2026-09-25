Horóscopo de hoy viernes 25 de septiembre de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: las discusiones o desacuerdos podrían perjudicar algún negocio; atención.

Amor: cierta iniciativa le permitirá descubrir que en la pareja crece una fuerte calidez.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: mostrará habilidad para conciliar proyectos opuestos y obtener cooperación.

Amor: ciertos temas no se tratarán en la pareja, pero necesitarán dialogar con sinceridad.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: alguien dirá que no se puede resolver un asunto delicado, pero lo hará.

Amor: su encanto llamará la atención de una persona agradable que querrá un encuentro.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: se destacará por su creatividad para encarar trabajos o negocios difíciles.

Amor: surgirán iniciativas positivas que afianzarán la relación y crearán momentos inolvidables.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: problemas sin resolver generarán inconvenientes que superará con habilidad.

Amor: el mutuo encanto hará crecer la calidez en la pareja y reforzará los lazos debilitados.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: necesitará mucha energía para resolver asuntos complicados.

Amor: la comunicación se percibirá con interrupciones y fallas, pero podrá revertirlo.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: resolverá los problemas que otros prefieren ignorar y le elogiarán.

Amor: un encuentro improvisado resultará gratificante y le llenará de entusiasmo.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: no estará conforme con los resultados, pero el entorno celebrará.

Amor: tiernos gestos y pequeñas atenciones atenuarán un momento difícil de la pareja.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: las metas estarán a su alcance y con intuición avanzará hacia el éxito.

Amor: la expresión del afecto en la relación facilitará los cambios que cree complicados.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: decidirá ignorar las exigencias que traban el camino al éxito.

Amor: alguien nuevo despertará súbita atracción en el entorno, pero sus miradas se encontrarán.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: definirá el rumbo de un proyecto aunque se levanten voces de rechazo.

Amor: la relación comenzará a debilitarse por ideas en pugna; habrá que dialogar.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: llegará la hora de avanzar con una nueva actividad y renovar los desafíos.

Amor: a partir de un encuentro se profundizarán afinidades y el romance surgirá.

Si usted cumple años hoy es una persona: adaptable, de buen juicio y tímida, pero respetuosa de la libertad de los demás.