Horóscopo de hoy viernes 28 de agosto de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: se destrabarán trámites de asuntos legales o bancarios y todo comenzará a mejorar.

Amor: expresará los sentimientos guardados y le comprenderán por su gran sinceridad.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: ejercerá sus actividades con un impulso pocas veces visto, pero será un éxito.

Amor: alguna herida del pasado sanará y la calidez se renovará en una dulce intimidad.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: tomará las iniciativas más audaces y las tareas comenzarán a encarrilarse.

Amor: la guarda de secretos en la pareja explicará la permanente intromisión de terceros.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: otros dirán que la vara está muy alta, pero demostrará que su trabajo es el mejor.

Amor: el desencanto será lo más probable si se dispone a aceptar una relación del pasado.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: momento para buscar nuevos colegas y plantear negocios o proyectos ambiciosos.

Amor: las salidas de compras o de viaje serán disfrutadas bajo el influjo de una gran calidez.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: superará una crisis y no dejará pasar una buena oportunidad. Éxitos.

Amor: con cierta persona crecerá la atracción física y cada encuentro se llenará de calidez.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: la exigencia crecerá para todos, pero algunos mirarán hacia otro lado.

Amor: surgirán roces en la pareja que indicarán algún problema que no está resuelto.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: los balances o cierres serán positivos y fortalecerán nuevos proyectos.

Amor: momentos de renovada seducción en un viaje o salida soñada; la armonía crecerá.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: oportunidad para no dejar pasar porque llegarán beneficios.

Amor: conocer los sentimientos de su pareja no será una misión imposible; será un acto de amor.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: el esfuerzo realizado comenzará a dar frutos en nuevos beneficios.

Amor: su predisposición para la escucha en momentos difíciles hará crecer la calidez.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: contará con los recursos solicitados y algo más. Se avecina un éxito.

Amor: momento para disipar tensiones en la pareja, sincerarse y escuchar con el corazón.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: alguna gente no querrá legitimar sus metas, pero el entorno las verá.

Amor: alguien insistirá en tener un encuentro con cualquier excusa, pero tendrá cautela.

Si usted cumple años hoy es una persona: con fuerte