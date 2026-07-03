Horóscopo de hoy viernes 3 de julio de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: una restricción de fondos será superada con un buen manejo de los negocios.

Amor: no será buena idea insistir con respuestas impulsivas; será mejor actuar con paciencia.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un traspié económico será evitado con una colaboración inesperada, pero exitosa.

Amor: las actitudes indiferentes se volverán receptivas y darán lugar a una inolvidable calidez.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: asuntos complicados no se resolverán, pero pondrá a salvo un negocio.

Amor: habrá discusiones seguidas de una dulce reconciliación y su encanto lo hará posible.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: la buena fortuna llegará para quedarse y una oportunidad será aprovechada.

Amor: su obstinación será un escollo para la armonía de la pareja, pero querrá escuchar.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un préstamo no será devuelto a tiempo, pero, sin enojarse, hará una propuesta.

Amor: su encanto será una buena influencia en la relación y la llenará de mutua calidez.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: alguna traba será superada y facilitará que el trabajo alcance las metas.

Amor: se avecina el romance menos imaginado, que cumplirá con todas sus expectativas.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: una adquisición se concretará para poner en valor iniciativas o proyectos.

Amor: un espléndido agasajo disipará los roces y permitirá recuperar una cálida armonía.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: problemas económicos generarán inquietud, pero alcanzará las metas.

Amor: aunque se enfoque en otros temas, de modo fortuito hallará a la persona deseada.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: sus cuentas se equilibrarán y los proyectos serán posibles.

Amor: la relación estará bien, pero podría verse empañada por la indiscreción de terceros.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: habrá cobranzas difíciles, pero el recupero será productivo.

Amor: pequeñas y grandes diferencias se resolverán gracias a la permanencia de su encanto.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: llegará gente que criticará su negocio o proyecto, pero sus razones prevalecerán.

Amor: su actitud ante la confusión creará expectativas en alguien que querrá acercarse.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: llegará la ayuda más inesperada para el avance de un proyecto.

Amor: conocerá a alguien con gran capacidad de afecto y comprensión; será su alma gemela.

Si usted cumple años hoy es una persona poseedora de gran sensibilidad e intuición sobre las personas que le rodean.