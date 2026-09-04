Horóscopo de hoy viernes 4 de septiembre de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: resolverá trabas que complican los planes y los beneficios comenzarán a aparecer.

Amor: verá las cosas tal cual son y la armonía con calidez volverá a reinar en la pareja.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un proyecto o negocio con problemas necesitará iniciativas audaces.

Amor: su mundo apacible será un refugio, pero podría ser un motivo de aburrimiento.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: llegará propuesta basada en un plan que no convence, pero hallará lo positivo.

Amor: buscará la armonía de un modo creativo y la calidez en la relación crecerá.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: reflotará un proyecto estancado y las cosas comenzarán a tener más actividad.

Amor: habrá discusiones en la pareja, pero el encanto del otro hará que se disipe el enojo.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: favorable para iniciar negocios con planes lógicos; los audaces, mejor ignorarlos.

Amor: su encanto será notorio y resultará irresistible para alguien del entorno cercano.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: las tareas se llevarán adelante sin trabas y crearán beneficios nuevos.

Amor: disfrutará de un momento divertido en un encuentro y sentirá entusiasmo.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: se destacará por saber distinguir lo prioritario de lo que no lo es.

Amor: una sutil muestra de afecto sanará viejas heridas y mejorará la relación.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: momento para evitar a gente que comete errores y no los arregla.

Amor: un tercero llenará de confusión a la pareja, pero lo alejará con una actitud enérgica.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: confiará en su intuición para resolver situaciones difíciles.

Amor: no será buena idea decidir todo en la relación; evitará roces si consulta antes de actuar.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: la rutina comenzará a alterarse porque un cambio se avecina.

Amor: el equilibrio entre lo intelectual y lo afectivo será la clave para alcanzar la plena armonía.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: el esfuerzo pasado comenzará a dar frutos con mejores ingresos.

Amor: la relación mejorará cuando tome iniciativas audaces, pero sin olvidar el afecto.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: se conjugarán circunstancias que favorecerán sus proyectos o negocios.

Amor: momento para renovar los lazos en la pareja con iniciativas originales y divertidas.

Si usted cumple años hoy es una persona: solidaria y de buen carácter. Se sabe ganar el afecto de todo el mundo.