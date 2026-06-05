Vida
Horóscopo de hoy viernes 5 de junio de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: su entorno cometerá errores que lograrán alterarle, pero necesitará paciencia.
Amor: el encanto de los pequeños detalles será lo que facilite un encuentro romántico.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: apartará de su camino esas trabas que alejan las metas de proyectos o negocios.
Amor: su fuerte encanto será un factor poderoso si está en pareja o si no lo está.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: las disputas entre colegas no ayudarán al desarrollo de proyectos nuevos.
Amor: tendrá que poner a salvo a la pareja de los problemas creados por entrometidos.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: un aspecto económico negativo se resolverá con calma y una acción inteligente.
Amor: hallará a esa persona que comprende plenamente sus sentimientos y lo disfrutará.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: parecerá que se suman problemas y el entorno se altera, pero tendrá todo controlado.
Amor: su buen humor aliviará la tensión en la pareja y disipará los infinitos caprichos.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: momento favorable para los planes, proyectos o negocios más audaces.
Amor: será un acierto expresar el afecto de modo explícito y generar una dulce calidez.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: su habilidad para el equilibrio ayudará a que un emprendimiento fluya.
Amor: tendrá que generar el espacio para un cálido encuentro, pleno de armonía.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: detectará señales que indican que la prosperidad está en el horizonte.
Amor: se reforzarán los lazos de la pareja con renovado afecto y la calidez será un hecho.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: no será buena idea detenerse en detalles y dejar pasar una falla.
Amor: no le escucharán si no comprende que se muestra con cierta indiferencia.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: sus virtudes analíticas se destacarán ante gente exigente.
Amor: provocará los momentos agradables que facilitarán las expresiones cálidas.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: con una estrategia inteligente y utilizando nuevas tecnologías, crecerá.
Amor: se concentrará en alguien que parece distante, pero será su alma gemela.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: marchas y contramarchas; alguien cuestionará su éxito, pero se lo ha ganado.
Amor: llega el momento en el que conocerá a alguien que resultará ser su gran amor.
Si usted cumple años hoy es una persona muy creativa. Cada día vence a la rutina y promueve cambios drásticos.