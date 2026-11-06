Vida
Horóscopo de hoy viernes 6 de noviembre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: llegará gente con un proyecto que cambiará la rutina, pero lo revisará a fondo.
Amor: un admirador secreto se revelará en el momento más indicado y le gustará.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: surgirán circunstancias que indicarán la necesidad de acelerar un cambio.
Amor: será apresurado pedir definiciones en la pareja sobre algo poco conversado.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: arribará al orden planeado y eso será destacado por un entorno exigente.
Amor: actuará con tolerancia en la relación y será lo más admirado; nuevo comienzo.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: notará que un colega deja de lado cierto proyecto, pero privilegia otro.
Amor: aun con dificultades en la comunicación de la pareja, se expresarán sentimientos.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: el entorno celebrará un proyecto exitoso, pero no dejará de revisar resultados.
Amor: el mutuo encanto crecerá en la relación y ayudará a crear momentos románticos.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: un proyecto en marcha mostrará crecimiento y abrirá nuevos horizontes.
Amor: será necesario cambiar alguna actitud en la pareja para sincerarse y dialogar.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: la escasez de resultados no será motivo para discutir, sino para revertirla.
Amor: hará bien en no idealizar a su pareja; pronto verá surgir otros rasgos y diferencias.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: estará alerta por gente poco idónea que quiere sumarse a un proyecto.
Amor: una expareja se acercará a su entorno para continuar una charla que está pendiente.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: saldrá de un bajo perfil y avanzará con un proyecto exitoso.
Amor: surgirán el optimismo y el buen ánimo, y la relación comenzará a disfrutar de la armonía.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: surgirá una ventaja comercial inesperada y la aprovechará.
Amor: manejarse con libertad en las relaciones le dotará de un fuerte encanto y se enamorará.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: logrará que el entorno dedique su atención a un trabajo complejo.
Amor: expresará sentimientos que están guardados y la relación se disfrutará en plenitud.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: tomará las iniciativas que sorprenderán a su entorno y crearán oportunidades.
Amor: un encuentro disipará esas dudas que surgieron al inicio y todo será inolvidable.
Si usted cumple años hoy es una persona: voluntariosa y de gran empuje. Prefiere tomar la iniciativa en el amor.