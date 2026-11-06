Horóscopo de hoy viernes 6 de noviembre de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: llegará gente con un proyecto que cambiará la rutina, pero lo revisará a fondo.

Amor: un admirador secreto se revelará en el momento más indicado y le gustará.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: surgirán circunstancias que indicarán la necesidad de acelerar un cambio.

Amor: será apresurado pedir definiciones en la pareja sobre algo poco conversado.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: arribará al orden planeado y eso será destacado por un entorno exigente.

Amor: actuará con tolerancia en la relación y será lo más admirado; nuevo comienzo.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: notará que un colega deja de lado cierto proyecto, pero privilegia otro.

Amor: aun con dificultades en la comunicación de la pareja, se expresarán sentimientos.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: el entorno celebrará un proyecto exitoso, pero no dejará de revisar resultados.

Amor: el mutuo encanto crecerá en la relación y ayudará a crear momentos románticos.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: un proyecto en marcha mostrará crecimiento y abrirá nuevos horizontes.

Amor: será necesario cambiar alguna actitud en la pareja para sincerarse y dialogar.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: la escasez de resultados no será motivo para discutir, sino para revertirla.

Amor: hará bien en no idealizar a su pareja; pronto verá surgir otros rasgos y diferencias.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: estará alerta por gente poco idónea que quiere sumarse a un proyecto.

Amor: una expareja se acercará a su entorno para continuar una charla que está pendiente.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: saldrá de un bajo perfil y avanzará con un proyecto exitoso.

Amor: surgirán el optimismo y el buen ánimo, y la relación comenzará a disfrutar de la armonía.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: surgirá una ventaja comercial inesperada y la aprovechará.

Amor: manejarse con libertad en las relaciones le dotará de un fuerte encanto y se enamorará.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: logrará que el entorno dedique su atención a un trabajo complejo.

Amor: expresará sentimientos que están guardados y la relación se disfrutará en plenitud.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: tomará las iniciativas que sorprenderán a su entorno y crearán oportunidades.

Amor: un encuentro disipará esas dudas que surgieron al inicio y todo será inolvidable.

Si usted cumple años hoy es una persona: voluntariosa y de gran empuje. Prefiere tomar la iniciativa en el amor.