Horóscopo de hoy viernes 7 de agosto de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: llegará una propuesta inteligente que facilitará el avance de proyectos o negocios.

Amor: la distancia desaparecerá para dar paso a una situación romántica que iniciará una nueva relación.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas que cambiarán aspectos desarrollados por el uso y la costumbre.

Amor: hará una promesa que no podrá cumplir y desatará una situación complicada.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: momento favorable para hacer convenios o acuerdos que generarán beneficios.

Amor: cada malentendido desalienta el encanto mutuo, pero hará bien en aclararlo todo.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: un pobre resultado indicará que hay que comenzar de cero y tomar el control.

Amor: los prejuicios en la relación generarán roces, pero los evitará si escucha al otro.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: con una fuerte iniciativa resolverá una situación económica que tiende a complicarse.

Amor: duras palabras causarán angustia, pero la concordia se recuperará en una cita.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: el trabajo en un proyecto o negocio dará un giro sorprendente.

Amor: su visión intelectual de las cosas podría causar desinterés en la pareja; atención.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: sus iniciativas se destacarán por llevar al éxito los proyectos.

Amor: expresará los sentimientos que guarda y la relación será admirada por su brillo.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: alguien criticará sus proyectos con pocos argumentos, pero usted lo rebatirá.

Amor: dejará de postergar decisiones en la relación y todo comenzará a mejorar.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: cometerá algunos errores y las críticas no se harán esperar.

Amor: el desencanto comenzará a invadir la relación, pero una dulce iniciativa lo disipará.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: su capacidad para el orden despejará algunas trabas impuestas.

Amor: alguien de fuerte encanto despertará en usted el deseo de enamorarse durante un encuentro.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: los planes se concretarán, pero habrá errores o faltantes que deberán subsanarse.

Amor: se avecinan cambios en la relación que no serán bien recibidos; todo se hablará.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: será momento de concentrarse en sus asuntos y dejar de estar pendiente de los demás.

Amor: una de sus iniciativas será cuestionada en la relación, pero al final será entendida.

Si usted cumple años hoy es una persona: confiable. Ejerce el liderazgo con naturalidad y mantiene un firme sentido de la justicia.