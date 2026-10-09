Vida
Horóscopo de hoy viernes 9 de octubre de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: casi por casualidad, descubrirá un camino exitoso que mejorará la situación.
Amor: cierta afinidad con una persona le hará sentir que un nuevo romance se concretará.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: mostrará habilidad para lograr que las cobranzas demoradas se concreten.
Amor: oportunidad para reencauzar una relación y sanar heridas que causan alejamiento.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: colegas con otras ideas querrán apartarle de las metas, pero llegará ayuda.
Amor: surgirá alguna incomodidad por una expareja que aún gravita cerca de su vida.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: resolverá problemas con gran pericia y gente importante le elogiará.
Amor: será el momento de superar la timidez y la persona que desea comenzará a acercarse.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: parecerá que la cooperación decae, pero redoblará el esfuerzo y concretará metas.
Amor: no será buena idea discutir por el destino del dinero en la relación; todo se resolverá.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: un proyecto avanzará y creará nuevos caminos para explorar.
Amor: percibirá señales inconfundibles de la persona menos imaginada y se permitirá ser audaz.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: se conocerán directivas difíciles de concretar, pero verá lo positivo.
Amor: se sorprenderá al descubrir a la persona que lo quiere de verdad y las cosas cambiarán.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: sus logros recibirán elogios por los excelentes resultados obtenidos.
Amor: alguien desplegará su encanto y sentirá que no puede disimular la atracción.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: habrá señales que anunciarán cambios de rumbo y todo mejorará.
Amor: una intensa vida social podría alejar a la pareja de momentos de calidez.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: quitará del camino los obstáculos que alguien dejó y todo mejorará.
Amor: asuntos pendientes en la relación provocarán que la indiferencia progrese.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: las demoras alterarán plazos y activarán reclamos, pero será creativo y lo resolverá.
Amor: disfrutará del encanto irresistible de cierta persona y el romance surgirá.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: tomará iniciativas audaces que ayudarán al entorno y lograrán nuevos clientes.
Amor: comprobará que los gestos dicen más que las palabras en un momento íntimo.
Si usted cumple años hoy es una persona: confiable y eficiente en el trabajo, pero algo insegura en relaciones.