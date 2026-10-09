Horóscopo de hoy viernes 9 de octubre de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: casi por casualidad, descubrirá un camino exitoso que mejorará la situación.

Amor: cierta afinidad con una persona le hará sentir que un nuevo romance se concretará.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: mostrará habilidad para lograr que las cobranzas demoradas se concreten.

Amor: oportunidad para reencauzar una relación y sanar heridas que causan alejamiento.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: colegas con otras ideas querrán apartarle de las metas, pero llegará ayuda.

Amor: surgirá alguna incomodidad por una expareja que aún gravita cerca de su vida.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: resolverá problemas con gran pericia y gente importante le elogiará.

Amor: será el momento de superar la timidez y la persona que desea comenzará a acercarse.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: parecerá que la cooperación decae, pero redoblará el esfuerzo y concretará metas.

Amor: no será buena idea discutir por el destino del dinero en la relación; todo se resolverá.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: un proyecto avanzará y creará nuevos caminos para explorar.

Amor: percibirá señales inconfundibles de la persona menos imaginada y se permitirá ser audaz.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: se conocerán directivas difíciles de concretar, pero verá lo positivo.

Amor: se sorprenderá al descubrir a la persona que lo quiere de verdad y las cosas cambiarán.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: sus logros recibirán elogios por los excelentes resultados obtenidos.

Amor: alguien desplegará su encanto y sentirá que no puede disimular la atracción.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: habrá señales que anunciarán cambios de rumbo y todo mejorará.

Amor: una intensa vida social podría alejar a la pareja de momentos de calidez.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: quitará del camino los obstáculos que alguien dejó y todo mejorará.

Amor: asuntos pendientes en la relación provocarán que la indiferencia progrese.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: las demoras alterarán plazos y activarán reclamos, pero será creativo y lo resolverá.

Amor: disfrutará del encanto irresistible de cierta persona y el romance surgirá.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas audaces que ayudarán al entorno y lograrán nuevos clientes.

Amor: comprobará que los gestos dicen más que las palabras en un momento íntimo.

Si usted cumple años hoy es una persona: confiable y eficiente en el trabajo, pero algo insegura en relaciones.