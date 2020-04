Cómo quemar calorías al hacer tareas domésticas

Las tareas del hogar pueden ser complemento del ejercicio diario, así traerá mejores beneficios al cuerpo. (Foto Prensa Libre: Servicios).

De acuerdo con el informe de recomendaciones sobre actividad física de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se puede utilizar cualquier tipo de actividad que haga mover el cuerpo, desde recreativas, de ocio, tareas domésticas o ejercicios en el trabajo. El principal objetivo es sacar provecho de los esfuerzos mínimos que están en la rutina.

La OMS recomienda hacer 150 minutos de actividad física a la semana, los cuales se pueden dividir en varias sesiones breves de 30 minutos de ejercicio moderado cinco veces a la semana.

El portal británico MuscleFood y el Instituto Good Housekeeping publicaron estudios acerca de las calorías aproximadas que se queman al hacer tareas domésticas. Entre los quehaceres más destacados se encuentran los siguientes:

Limpiar vidrios

Además de tener mejor vista y disfrutar de la limpieza, podrá quemar aproximadamente 100 calorías al dedicar 30 minutos a esta actividad. No es necesario limpiar los vidrios a diario, pero puede incluirlo en su rutina de limpieza semanal.

Limpiar el baño

Al limpiar todo el baño, incluida la ducha, podría gastar 250 calorías. Además, le permitirá hacer algunas abdominales cuando se agache para restregar el piso o al permanecer agachado

Sacudir

Limpiar el polvo, ya sea con un trapo o con un plumero, durante 15 minutos al día le permitirá quemar 25 calorías. “Esta actividad, además, sirve de distracción. Hacerlo mientras escucha su música favorita lo podría invitar hasta a bailar o cantar mientras sacude. Si un día no tiene muchos ánimos, sacudir puede ser una buena opción para sonreír”, dice Iván Martínez, entrenador personal.

Planchar

¿Planchar le parece aburrido y tedioso? Quizá ya no. Con esta actividad podría gastar 75 calorías en 30 minutos. Mantener la espalda recta, presionar sobre la tabla con la plancha de manera uniforme y cambiar constantemente de brazo son las recomendaciones que ambos estudios dan para que el ejercicio sea más beneficioso para el cuerpo.

“Si su trabajo no requiere de actividad física, planchar dos veces a la semana le dará flexibilidad a los músculos de las piernas. Después de estar sentado durante el día, estirarlos mientras plancha y permanecer de pie le permitirá quemar calorías y, por consiguiente, a tener más energía”, comenta Ríos.

Barrer o trapear

Barrer toda la casa o varias habitaciones por, al menos, 30 minutos ayudaría a quemar aproximadamente 145 calorías. “Barrer es quizá una de las actividades más complejas porque además de estar parados por mucho tiempo, también ejercitamos la cintura y los brazos al estar estirándonos para llegar a las esquinas del piso”, comenta Martínez.

El entrenador personal recomienda contraer el abdomen y llevar las cerdas de la escoba lo más lejos posible para que los músculos tengan más actividad. A esta actividad también se puede incluir barrer el jardín. Es importante que al agacharse lo haga con las piernas bien flexionadas y la espalda lo más recta posible, para evitar lesiones.

Aspirar pisos y muebles

Al pasar la aspiradora por todo el piso de la casa durante 30 minutos podría perder 90 calorías. Al igual que con la escoba, lo ideal es contraer el abdomen mantener la espalda recta, y no dejar ningún lugar de la casa sin aspirar.

En algunas ocasiones se puede complementar levantando los muebles, para aspirar debajo de ellos. Levantar peso funciona como una sesión de pesas, que ayudan a tonificar los músculos de los brazos.

Pintar la casa

Aunque se lleve a cabo una vez al año, es una de las actividades en las que más calorías se pueden perder, aproximadamente 290 dedicándole 1 hora. Estar de pie durante este tiempo, así como agacharse, estirar los brazos y tener la espalda recta le darán movimiento a los músculos y más energía a su organismo.

No sustituye el ejercicio

“Todos nos cansamos cuando barremos y trapeamos toda la casa. Al final nos duelen los brazos, la cintura y las piernas por estar caminando y estirándonos. Son casi las mismas molestias que sentimos cuando hacemos clase de aeróbicos. Quizá la intensidad no se compara, pero sí quemamos calorías con los quehaceres del hogar”, opina Carlos Ríos, entrenador personal.

De acuerdo con Ríos, hacer las tareas domésticas no sustituyen una sesión de ejercicio real porque la intensidad de un entrenamiento con pesas o de una clase de aeróbicos o correr por 30 minutos no es la misma, por lo que las tareas domésticas no pueden ser un sustituto, pero pueden ser complemento a su rutina de actividad física.

Para lograr mejor intensidad al momento de limpiar su casa y así quemar más calorías, el profesional recomienda escuchar música motivadora. Esta será un elemento intensificador que motivará a hacer las actividades de mejor manera, como flexionar más las rodillas y caminar más.