Cómo se manifiesta en perros y gatos su sexto sentido

Un estudio del investigador Ohta Mitsuaki, profesor de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Agricultura de Tokio, Japón, demostró que el 20% de los perros y 30% de los gatos podían presentir con una anticipación de tres horas los movimientos telúricos, refiere Velásquez. Los peces carpas podían percibirlos hasta dos semanas previas. Entre las conductas inusuales de perros y gatos 24 horas antes de que ocurrieran sismos estaba ladrar fuertemente, estar atemorizados, esconderse, huir, morder a sus dueños o maullar con frenesí.

En el 2004, los animales comenzaron a huir hacia las montañas horas antes de que ocurriera el devastador tsunami de Indonesia. Los científicos analizaron esta conducta y determinaron que los animales percibieron el desastre que estaba por venir y su instinto les dictó que estaban en peligro, refiere Vanessa Alvarado, investigadora de fenómenos paranormales.

Pero estas capacidades no quedan ahí. En Estados Unidos, perros de ciertas razas tienen la habilidad de detectar cáncer en personas. Hay que recordar que los canes tiene 300 millones de receptores olfativos; el gato, 67 millones, y el ser humano, de 5 a 20 millones, lo cual ha sido aprovechado por el ser humano para que el animal encuentre personas o detecte narcóticos. Los centros médicos que utilizan perros para detectar cáncer afirman que los animales realizan esta labor con mayor eficiencia que los aparatos para diagnosticarlo.

Por otro lado, hay que recordar el caso del gato Óscar, en Rhode Island, EE. UU., quien predecía la muerte de los residentes en un asilo, al llegar a su lecho horas antes de que fallecieran. La razón puede ser que detectara mediante el olfato cambios químicos y de temperatura en el organismo del enfermo que son imperceptibles para las personas.

Gilberto Soto, fundador de Guatespantos, que investigan fenómenos paranormales ha podido constatar que los perros tienen un sexto sentido por las capacidades visuales y auditivas que les permiten ver y oír imágenes y sonidos que el humano no puede.

Lea también: Por qué los perros son un miembro especial de la familia

Conexión sobrenatural

En el Antiguo Egipto, apuntan Velásquez y Alvarado, a los gatos se les consideraba una deidad por los poderes y misticismo que se le atribuían, por lo que eran guardianes de las puertas del inframundo por la conexión que tenían con este. Al trascender el tiempo, se ha notado que los felinos buscan dormirse en el lugar de la casa donde se concentra la mayor cantidad de energía positiva. Tienen, además, la capacidad de “limpiar” las energías malas. En ese aspecto, hay peces que mueren por el golpe energético negativo que reciben en el lugar donde están.

En relación al hecho de que hay gatos que se quedan viendo fijamente a un punto específico, cuando a simple vista del ser humano no se distingue nada, Velásquez indica que pueden observar dos cosas: un reservorio de energía, no necesariamente proveniente de la gran diversidad de entes que existen, pues los felinos perciben planos energéticos y vibracionales que el ser humano no es capaz de percibir, o podría tratarse de alguna “larva astral”, que no es una entidad de conciencia sino que es un “animal” que roba energía.

“Los seres humanos también tenemos un sexto sentido, la diferencia es que somos racionales en comparación con los animales y esa racionalidad nos hace separarnos de esa capacidad que la naturaleza nos dio. Al animal nadie le dice que no existen los demonios, hadas o fantasmas. Él ve y percibe lo que hay en su entorno, sin razonar y sin dogmas”, dice Alvarado. Por esa falta de raciocinio, tienen sus sentidos más atentos, añade.

Alvarado expone que el gato es muy curioso y cuando ve algo fuera de lo común en el lugar donde vive, lo anuncia, dependiendo de su temperamento y de la entidad, al erizar el pelaje, enojarse o asustarse. En las manifestaciones paranormales, las entidades conocidas como “gente sombra”, con actitudes parecidas a las del ser humano, son las que se relacionan mucho con gatos, y llegan a hacer amistad con ellos, pues interactúan mucho, dice.

Al comienzo de la pandemia, los dueños se percataron de conductas extrañas en sus perros y gatos, pues aullaban más, estaban más alertas, vigilantes, inquietos o apegados a su familia, pues percibían el miedo que reinaba en la sociedad, al desconocer el desarrollo del covid-19.

“Es importante prestar atención a las formas de comunicación de las mascotas, que de una u otra forma son guardianes de su familia, por lo que hay que cuidarlos y amarlos como un miembro más”, puntualiza Alvarado.

Investigaciones

En el 2020, el científico Martin Wikelski, del Instituto Max Planck de Comportamiento Animal, en Alemania, analizó un hecho constatado: un grupo de animales domésticos (vacas, ovejas y perros) mostró niveles repetitivos de actividad inusualmente altos antes de terremotos, con tiempos de anticipación de una a 20 horas.

Un estudio conducido por el investigador Stanley Coren, autor de libros sobre inteligencia y habilidades mentales de perros, demostró que estos pueden detectar un terremoto por su extraordinario sentido del oído que les permite escuchar, incluso, el roce y ruptura subterráneos de las rocas, por las conductas manifestadas por 193 de estos animales, 24 horas previas de un terremoto en Vancouver, Canadá.

Los chinos han creído desde hace siglos en las capacidades de predicción de terremotos de perros y gatos. En 1975 la ciudad de Haicheng fue evacuada horas antes de un fuerte terremoto, al basarse en las conductas de canes y felinos. Se pusieron a salvo unas 100 mil personas.

La organización Medical Detection Dogs explica que los perros, gracias a su potente olfato, son capaces de detectar los compuestos orgánicos volátiles, pequeñas partículas producidas por el tumor cancerígeno. Además, cada tipo de cáncer tiene sus nanopartículas, cuyo olor es detectable por los perros. El sistema británico de salud pública ha incorporado las pruebas de detección de cáncer con perros ante su gran fiabilidad.

Lea también: Registran fenómeno paranormal en la habitación de una niña