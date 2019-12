Cremas y sopas para degustar en la época fría (incluye recetas)

Las sopas y cremas son excelentes platillos para la época fría. ¡Disfrútelos! (Foto Prensa Libre: Servicios).

Para la época fría, las cremas y sopas son excelentes platillos para el menú, pues se trata de alimentos que se sirven calientes y que, además, dice, Elizabeth Orozco, nutricionista, son fáciles de cocinar. “Son nutritivas y, en su mayoría, se hacen con poco recurso económico, ya que sus principales ingredientes son agua, vegetales u hortalizas, los cuales aportan vitaminas y minerales”, explica.

Aunque hay sopas preparadas para el consumo inmediato, Orozco indica que estas no son beneficiosas para la salud, pues contienen aditivos químicos, colorantes no naturales y glutamato monosódico, que no es recomendable por su alto contenido en sodio.

Por lo tanto, lo ideal es preparar las sopas a partir de ingredientes naturales. “Evite el consumo excesivo de sal e ingredientes que no son naturales, como el consomé. Para que la sopa tenga un valor nutritivo adecuado para la familia, prepárela higiénicamente y complemente con vegetales y especias naturales”, agrega la experta.

De acuerdo con Orozco, es importante que se ingieran sopas y cremas en la temporada fría, ya que ayudan a la correcta hidratación, “especialmente en adultos mayores que no les gusta consumir agua pura. Es una forma de regular la sed”, dice. Asimismo, son ideales para personas que no tienen dentadura.

“Hay casos en los que no se recomienda el consumo de sopas, como en niños menores de 6 meses porque requieren lactancia materna exclusiva”, explica Orozco. Para niños más grandes, es un alimento de fácil digestión con aportes importantes para una buena nutrición y una alimentación balanceada. De igual forma, se recomienda a personas que buscan bajar de peso, ya que es un platillo de baja densidad calórica, según Orozco.

Otro de los beneficios que ofrece consumir estos platillos, dice Paolo Ruano Pappa, chef de “La Duquesa, Catering”, es que tienen propiedades curativas. “Las hierbas tienen muchas vitaminas que nos nutren y nos ayudan a fortalecer las defensas para combatir un resfriado o cuando estamos indispuestos del estómago. Además, son ligeras para el cuerpo”, expresa.

Recetas de cremas y sopas

Para degustar en familia y de forma saludable en esta época fría, los expertos nos comparten algunas recetas para hacer en casa. Héctor Dubón, sous chef de los Hostales del Irtra, indica que son platillos ideales para los momentos en que necesitamos aportar calor a nuestro cuerpo y, sobre todo, son tradicionales en la cultura guatemalteca.

Cremas

Crema de brócoli con queso

Por Elizabeth Orozco, nutricionista

Ingredientes

2 tazas de brócoli y puerro

Sal, pimienta, cilantro y ajo al gusto

2 cucharadas de requesón

Preparación

Hierva todos los ingredientes y, cuando estén listos, licúelos junto con el requesón.

Recuerde que la consistencia de las cremas debe ser un tanto más espesas que las sopas.

Agregue sal y pimienta al gusto. ¡Disfrútela calientita!

Crema de espinaca con puerro

Por Elizabeth Orozco, nutricionista

Ingredientes

2 tazas de espinaca

Cilantro

Ajo

Puerro

Requesón o ricota

Preparación

Hierva la espinaca, el cilantro, el ajo y el puerro.

Licúelo con dos cucharadas de requesón o ricota.

Sazone al gusto.

Crema de zanahoria con plátano – 5 porciones

Por Chef Héctor Dubón

Ingredientes

2 libras de zanahoria

2 plátanos maduros

4 onza de cebolla

1 litro de fondo de pollo

Jugo de 2 naranjas

1 onza de azúcar

Sal y pimienta al gusto

Albahaca fresca picada para servir

Mantequilla al gusto

Preparación

Pele la zanahoria y córtela en lascas delgadas.

Pele los plátanos. Corte uno en lascas delgadas y el otro en cubos pequeños.

En una olla, derrita mantequilla, saltee la cebolla, la zanahoria y el plátano en lascas por 2 minutos.

Agregue el azúcar 1 minuto más y añada el jugo de naranja. Deje hervir y agregue el fondo de pollo. Deje hervir.

En un sartén, derrita mantequilla y dore el plátano en cubos. Reserve para servir.

Licúe la preparación anterior y salpimiente.

Sirva en un tazón y agregue el plátano en cubos. Aromatice con albahaca.

Crema de espinaca con crocante de parmesano

Por Paolo Ruano Pappa, chef

Ingredientes

Caldo de pechuga de Pollo

1 manojo de espinaca lavada, desinfectada y deshojada

4 tazas de leche descremada

½ taza de crema descremada

1 cucharada de fécula de maíz

1/4 de taza de agua

Queso parmesano

Queso gouda al gusto

Sal y pimienta al gusto

Preparación

Asar la espinaca en un sartén.

Licuar la espinaca, la leche y Caldo de pechuga de pollo.

Verter en una olla la mezcla de la licuadora y calentar.

Disolver la Fécula de Maíz Regular en agua.

Agregar la mezcla a la olla.

Hervir hasta espesar.

Poner el queso parmesano en un sartén hasta hacer una costra crocante.

Deshidratar unas hojas de espinaca

Servir y decorar con la espinaca deshidratada, el crocante de parmesano y queso gouda al gusto.

Sopas

Sopa de lima

Si lo que busca es un sabor diferente para un almuerzo en familia, siga esta recomendación del chef Paolo Ruano Pappa.

Ingredientes

1 pechuga de pollo

Aceite de oliva

3 litros de agua para el caldo

1/4 de pieza de cebolla para el caldo

2 dientes de ajo para el caldo

1/4 de manojo de cilantro para el caldo

Sal al gusto

3 piezas de tomate pelado y sin semillas cortado en cubos pequeños

1/2 pieza de cebolla cortada en cubos pequeños

2 piezas de chile pimiento rojo

1 pizca de comino

1 pieza de clavo

1 cucharadita de orégano

1 pizca de sal

2 limas cortadas en rodajas

1 taza de tortilla frita, cortada en tiritas finas

Preparación

Agregue a una olla los ingredientes del caldo. Tape y cocine durante 35 minutos. Sazone al gusto.

Retire la pechuga de pollo, deshebre finamente y reserve el caldo.

En una ollita, agregue el aceite de oliva y fría el tomate, el pollo, la cebolla, el chile pimiento.

Rellene con el caldo que reservó. Añada las especias, sazone con sal y pimienta.

Cocine hasta que llegue a punto de ebullición. Agregue las limas unos minutos antes para que no amargue.

Sirva el caldo con el pollo y la tortilla frita. Disfrute.

Puchero Verde de Res – 6 porciones

Por Chef Héctor Dubón

Ingredientes

2 libras de hueso de res con suficiente carne

2 libras de bolovique

1 libra de miltomate

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo

1 chile pimiento verde mediano

4 onzas de culantro

1 rama de apio

1 onza de pepitoria

1 libra de garbanzo o frijol blanco ya cocido

1 güisquil cortado en cubos

1 libra de papa cortada en cubos

3 aguacates

Preparación

En una olla, ponga a cocer el hueso y bolovique con 4 litros de agua. Agregue sal y pimienta. Ya cocido, retire la carne del hueso y corte el bolovique en cubos.

En un sartén, agregue aceite, saltee ajo, cebolla, miltomate, chile pimiento y apio. Agregue sal y pimienta.

Dore pepitoria y agregue con un cucharón de caldo. Hierva.

Agregue culantro fresco y licúe. Ya licuado, mézclelo con el caldo de res y agregue güisquil y papa. Cuando comience a cocer, agregue el garbanzo o frijol blanco y la carne. Salpimente.

Sirva acompañado de aguacate y tortillas y, si lo desea, con arroz blanco.

Contenido relacionado:

>Los beneficios de la pera y recetas para incluirlas en su dieta

>Propiedades de los arándanos y recetas fáciles para incluirlos en su dieta