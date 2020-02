¿Cuáles son las claves para lograr una familia unida en la cual reine la armonía?

Ulisses Soares, apóstol de la Iglesia de Jesucristo de los Ángeles de los Últimos Días. (Foto Prensa Libre: Óscar Rivas)

El respeto, la comunicación y la compasión son las bases en las que se desarrollan las familias que viven en armonía, asevera Ulisses Soares, uno de los 12 apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que estuvo de visita esta semana en Guatemala.

Soares es un líder religioso que trata el tema, en conferencias a escala mundial, sobre bienestar de las familias, para contribuir a sociedades pacíficas.

¿Cuáles son los retos actuales de la familia y cómo deben afrontarlos?

Las familias están muy dispersas, y sus integrantes no tienen tiempo para escucharse unos a otros. Hay mucho egoísmo en la sociedad, en la que las personas están inmersas en sí mismas, en sus deseos e intereses y se olvidan de compartir sus sentimientos en un ambiente familiar. La sociedad se enfoca en el materialismo y está perdiendo valores como la humildad, amor y objetivos en común. Los valores más elevados surgen cuando las familias están bien estructuradas.

¿Cuáles son los factores que llevan a los adolescentes y jóvenes a buscar compañías inadecuadas?

Los padres imponen muchas cosas a sus hijos, pero estos últimos tienen mucho qué decir sobre sus desafíos, problemas y sentimientos, pero, a veces, sus progenitores no se toman el tiempo suficiente para escucharlos, y eso crea distancia entre ellos. De esa cuenta, los jóvenes buscan aliento en compañías que no son las mejores. Creemos que los padres necesitan escuchar lo que tienen que decir sus hijos. Hay padres que piensan que no ha cambiado el patrón familiar de cuando eran jóvenes, pero hay evolución de mentalidad y de influencia de los medios digitales. Los padres necesitan actualizarse para conocer las condiciones actuales, si escuchan a sus hijos y se interesan por sus actividades.

Biografía Experto en orientación familiar y del individuo.

• Ulisses Soares nació en Sao Paulo, Brasil, el 2 de octubre de 1958.

• Obtuvo una licenciatura en Contabilidad y Economía en la Universidad Católica Pontificia de Sao Paulo, en 1985.

• Luego cursó una maestría en Administración de Empresas.

• Fue contador y auditor de corporaciones multinacionales en Brasil y director de Asuntos Temporales de la Oficina de Área de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

• Ha sido misionero en Brasil, Río de Janeiro, presidente de cuórum de élderes, consejero de obispado, miembro de sumo consejo, agente regional de bienestar y presidente de la Misión Portugal Porto (2000-2003).

• Desde el 2018 es uno de los 12 apóstoles de esta iglesia.

• Viaja por el mundo para reunirse con miembros de su iglesia, líderes gubernamentales y de otras religiones.• Se casó en 1982 con Rosana Fernandes y tiene cuatro hijos y tres nietos.

¿Cómo lograr una comunicación asertiva entre padres e hijos?

Los padres tienen la responsabilidad sagrada de educar a sus hijos y proveer sus necesidades físicas y espirituales, dentro de los principios de amor y rectitud. Deben enseñar a amarse y servirse uno al otro, de guardar los mandamientos de Dios y de ser ciudadanos respetuosos de la ley. Cuando los padres tienen tiempo de educar a sus hijos bajo estos principios, se desarrolla una confianza muy grande y los hijos son capaces de comunicarse. Cuando nosotros trabajamos juntos por un objetivo, nos divertimos juntos, nos perdonamos y nos respetamos, hay alta probabilidad de desarrollar esa confianza. Según un estudio de la Universidad de Harvard, las familias que lograron mayor éxito y gozo en la vida fueron aquellas que viven bajo los principios de rectitud y fe.

De ahí que los hijos serán más conscientes de obedecer a sus padres…

Los hijos necesitan un modelo. Los padres enseñan con sus actos y los hijos hacen las cosas que aquellos hacen. Un hogar es como un laboratorio en el que si los padres viven con ciertos principios morales, son buenos ciudadanos y respetan la ley, los hijos perciben esta forma de ser desde pequeños y la influencia quedará en sus corazones. No podemos garantizar que siempre va a pasar, porque cada persona tiene su libre albedrío, pero es importante que ellos crezcan en la fe para identificar qué es bueno y qué no es bueno.

¿Cómo protegerlos de la inapropiada influencia de redes sociales y tecnología?

El internet y las redes sociales son fuentes de información muy buenas. La diferencia es cuando las utilizamos con equilibrio y sabiduría para nuestro bienestar y es ahí donde entra el rol de los padres, quienes necesitan enseñarles a sus hijos los peligros que pueden encontrar. Si los niños no saben distinguir las cosas buenas de las no buenas, pueden quedarse con estas últimas.

¿Cómo podemos perdonar en la familia?

Todos nosotros no somos perfectos y cometemos nuestros errores, por lo que no podemos exigir perfección a otros. Necesitamos tener más compasión y comprensión por los errores de otros. La familia en la que prevalece el perdón es más unida.

Mencione cinco claves para vivir en armonía en familia.

Cuando tenemos fe en Dios, las familias viven en un ambiente de gozo. Los principios de perdón, respeto, amor y compasión son fundamentales y ayudan a cualquier sociedad del mundo.

