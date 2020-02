Practicar esgrima tiene muchos beneficios, ¿se anima?

La esgrima es un deporte competitivo que puede practicarse a cualquier edad y que ofrece múltiples beneficios. (Foto Prensa Libre: Servicios).

Se trata de un deporte competitivo y olímpico que tiene sus orígenes en los combates con espada, y que ofrece múltiples beneficios para el cuerpo y la mente.

En Guatemala se practica desde hace varias décadas y hay personas de todas las edades que disfrutan de la esgrima. María José Mancilla es una de ellas. Su pasión por la esgrima la llevó a convertirse entrenadora en Elementos Esgrima, un club privado dedicado a este deporte en la que ha tenido la oportunidad de enseñar a todo tipo de personas.

“La esgrima es un deporte bien completo. Algunas personas que no lo han practicado creen que solo consiste en agarrar el arma, venir y jugar. Pero cuando lo aprenden se dan cuenta de que requiere de una buena condición física que se adquiere con la práctica y el entrenamiento”, explica esta experta.

Y ese entrenamiento puede llevarse a cualquier edad, aunque no se recomienda iniciarse en la esgrima antes de los 6 años. “He conocido gente de 50 años que toda su vida habían querido hacer esgrima pero nunca habían tenido la oportunidad, o que vieron el deporte en las Olimpiadas y se interesaron. Por ejemplo, hace poco me llamó una señora pidiendo más información sobre los cursos porque vio la página nuestra en internet”, agrega Mancilla.

Beneficios

Quienes se inician en la práctica de la esgrima rápidamente descubren los beneficios que ofrece este deporte. Estos son los más notables:

Incremento de resistencia, debido a los requerimientos de entrenamiento y a los constantes movimientos durante el combate.

Mayor flexibilidad.

Mejoramiento de la velocidad, de la reacción y los reflejos. “Para poder evitar un ataque tenemos que actuar rápidamente, por ejemplo”, dice Mancilla. Esto también beneficia en la coordinación, en el equilibrio.

Debido a que se utiliza todo el cuerpo, se lleva a cabo también un entrenamiento muscular y del sistema cardiovascular.

“Al ser un deporte de combate en el que se enseña a saber que ganar y perder es parte de ser un caballero, se va forjando también el carácter”, explica Mancilla.

Hernández señala que otro de los grandes beneficios tiene que ver con la parte mental, “con el desarrollo de la parte de toma de decisiones, con la capacidad de concentración”.

Equipo necesario

Debido a que el costo del equipamiento para practicar esgrima es alto, los expertos indican que tanto en la Federación Nacional como en las academias privadas todo lo necesario para el deporte se le presta al cliente, incluyendo el casco y el traje.

Esto es lo que se necesita para practicar el deporte de la espada, de acuerdo con Mancilla.

Careta con rejilla protectora

Guantes

Traje

Medias

Zapatillas especiales para esgrima

Dónde aprender y practicarlo

En la Federación Nacional de Esgrima y en las diferentes asociaciones a nivel departamental se imparten clases para todas las edades. En la capital son de lunes a viernes de 14 a 18 horas. Ubicación: 12 avenida 25 calle, gimnasio nuevo número 2, zona 5. Teléfono: 2331-2680. En la web: esgrimaguatemala.gt

En Club Elementos Esgrima se dan los lunes y miércoles, de 15 a 17 horas; viernes de 16 a 17 horas; y sábados de 8 a 10 horas. Ofrecen clase de prueba gratis. Lugar: tercer piso del Centro Comercial Plaza Vivar, en la zona 1. Teléfono: 4253-0700. En Facebook: Elementos Esgrima.

Definición y conceptos del esgrima

La esgrima es “el deporte de la lucha de la espada”, señala en su web la Federación Internacional de Esgrima, que rige a todas las demás federaciones del mundo. A Guatemala el deporte llegó a principios del siglo pasado, y la Federación Nacional de Esgrima se creó en 1971. En la actualidad hay unas 450 personas que practican esgrima en todas las asociaciones departamentales del país, comenta Moisés Hernández, atleta de la Federación Nacional de Esgrima y responsable de la comunicación de esa entidad.

La palabra esgrimir significa “jugar y manejar la espada, el sable y otras armas blancas, reparando y deteniendo los golpes del contrario, o acometiéndole”, según la Real Academia Española. Tiene su origen en el término franco skermjan (“proteger”), señala la Fundación del Español Urgente (Fundéu).

Esgrima es una palabra femenina, y por eso lo correcto es “la esgrima” y no “el esgrima”, como algunos suelen decir.

El origen de esta práctica no es precisamente deportivo, ya que se deriva de los antiguos duelos con espada, y se cree que surgió en España. Algunos de los manuales más antiguos de este deporte datan del siglo XV, en ese país.

La transición hacia la esgrima como deporte se dio a mediados del siglo XVIII. En esa época se empezó a instruir esta práctica como un arte el cual, debido a sus movimientos, evoca gracia y nobleza.

“La esgrima reúne muchas cualidades que muchos otros deportes tienen y se convierte el estilo de vida de quien lo practica”, opina Hernández.

En la esgrima se utilizan tres armas que determinan las modalidades de este deporte: florete, espada y sable. Cada una tiene distintas reglas. “Con la espada es válido tocar todo el cuerpo; con el florete solo el pecho y la espalda; y con el sable se toca desde la cintura hacia la cabeza, incluyendo brazo”, dice Mancilla. “La gente se inicia con el florete, que es el arma básica para aprender los movimientos de defensa, ataque, posición de guardia y otros. Después si uno quiere puede cambiar de arma o quedarse con el florete; eso dependerá del entrenador también, según qué aptitudes vea en el atleta”.

Debido a que se requiere de otra persona para practicarlo, se trata de un deporte muy competitivo, en el sentido en que constantemente hay que enfrentarse a otras personas. Esto, sin embargo, no significa que haya que participar en torneos, sino que es posible enfrentar en un duelo a un amigo que también lo practique, de manera casual.

Mancilla agrega que la esgrima es “completamente segura”, y no se dan heridas con las armas debido a que se utiliza un traje especial, “hecho del material de los chalecos antibalas, además de careta y guantes”. La esgrimista agrega que, además, parte de las reglas requieren de no tocar duro al oponente con la espada, algo que es evaluado por el árbitro; este puede sacar una tarjeta amarilla como advertencia de que no se está jugando de manera limpia.

En la esgrima los asaltos (como se llama a los combates) se llevan a cabo en tres periodos de tres minutos cada uno, con 1 minuto de descanso. El ganador es quien toque al oponente con el arma 15 veces.

“Este es uno de los deportes que no tienen límite de edad. Un ejemplo es que a nivel internacional hay categorías después de la mayor, para quienes pasan la mayoría de edad. Está la categoría de veteranos, que ha tenido más relevancia recientemente debido a que también se están organizando a nivel mundial eventos para estas edades, que son de los 40 en adelante”, dice Hernández.

