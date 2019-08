Gastritis: recomendaciones para llevar una alimentación rica y saludable

(Foto Prensa Libre: Servicios).

La rutina nos mantiene tan estresados y con una agenda tan apretada, que adquirimos hábitos poco saludables que afectan nuestro organismo. Si hacemos un repaso de nuestro día a día, nos daremos cuenta de que no estamos consumiendo los alimentos adecuados en el desayuno, nos mantenemos horas de horas en el tráfico, comemos en el carro o en la oficina, y, cuando queremos ser más prácticos, dejamos por un lado nuestra cocina y la cambiamos por restaurantes de comida rápida.

Estamos tan acostumbrados que no percibimos la manera en que afectas nuestra salud, hasta que comienzan a presentarse los síntomas. Tal el caso de la gastritis, que consiste en la alteración e inflamación de la mucosa gástrica, que puede ser causada por distintos motivos como el uso frecuente de ciertos analgésicos, abusar del alcohol, ingerir constantemente comidas muy condimentadas o con mucho picante, explica Luis Felipe Asteguieta, gastroenterólogo de Multimédica.

De acuerdo con la Clínica Mayo, la gastritis es una enfermedad que se produce generalmente por la infección bacteriana que provoca la mayoría de las úlceras estomacales, aunque no en todos los casos las hay. Esta puede ser aguda, cuando se da de repente, o crónica, que se presenta lentamente en el paciente. Asimismo, en la mayoría de las personas, la gastritis no es grave y mejora con el tratamiento adecuado.

¿Cuáles son los factores de riesgo?

Son distintos los hábitos que, con el paso del tiempo, pueden favorecer el desarrollo de la gastritis. De acuerdo con Asteguieta, comer a deshoras, no tener buenos hábitos alimenticios como comer en el escritorio o en el automóvil y no comer en casa, pueden ser factores de riesgo para la gastritis. Esta no puede ser diagnosticada tan fácilmente, lo recomendable, dice el gastroenterólogo, es realizarse una biopsia.

Otro factor al que hay que prestarle importancia es la presencia de la helicobacter pyroli, una bacteria que causa problemas gástricos, como úlceras, que podría dar lugar al cáncer de estómago, aunque este se da sobre todo en personas de edades avanzadas, añade Asteguieta.

¿Cuáles son los síntomas que podrían alertarnos?

Lo recomendable es acudir con especialistas en gastroenterología y hay síntomas que podrían alertarnos cuando necesitamos realizar un chequeo médico. Según Asteguieta, el organismo nos comunica cuando los alimentos no nos hacen bien, esto es a través de náuseas y vómitos, así como la sensación de llenura y un dolor en la ‘boca del estómago’.

Si presenta estos síntomas durante más de una semana y como reacción a ciertos alimentos, visite un médico. El examen que determinará si padece de gastritis y si hay una helicobacter pylori en su organismo, es una biopsia.

¿Cuáles son las recomendaciones?

Aunque a veces pareciera imposible poder relajarse, debido a las innumerables tareas que hacer y el inevitable tráfico de todos los días en la ciudad, es importante realizar actividades de relajación para evitar el desarrollo de la gastritis.

Asimismo, la nutricionista María Lucía Rodríguez, de Estilo y Nutrición, recomienda comer de 5 a 6 veces al día, de manera fraccionada, e incluir alimentos con fibra en nuestra dieta, como la manzana y otras frutas y verduras.

Evite las comidas muy pesadas y muy condimentadas, para no hacer que el estómago realice un esfuerzo mayor. Además, adquiera hábitos alimenticios como comer en casa alimentos bajos en grasa, evitar las frituras de los restaurantes de comida rápida y los alimentos ricos en grasa, así como las aguas carbonatadas y aquellas que contienen cafeína, agrega Asteguieta. Lo mejor es beber agua constantemente, de dos a tres litros diarios.

¿Qué comer cuando tenemos gastritis?

Para Rodríguez, los alimentos sugeridos al tener gastritis necesitan de una preparación suave como las comidas hervidas y al horno.

Pollo horneado

Pollo a la plancha

Verduras Cocidas

Salsas livianas

Frutas

