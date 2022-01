Lugares pet friendly al aire libre para pasarla bien con nuestras mascotas

Es muy importante conocer las reglas que rigen en cada uno de estos lugares antes de llegar, para que la permanencia sea placentera y no encontrarse con imprevistos. Es responsabilidad del dueño que su mascota sea educada y obediente, y encargarse de la recolección de las heces de esta, para no causar molestias a otras personas.

En este espacio se presentan cuatro lugares a donde los dueños pueden llevar a sus mascotas a pasear y que todos se diviertan al máximo.

Green Rush

Es un parque de recreación y conciencia ambiental con vistas panorámicas de gran belleza, con más de 10 km de senderos, ubicado en el km 24 carretera a El Salvador, cruce a Villa Canales, para que tanto el amo como su perro disfruten de las maravillas de la naturaleza. Es importante que el can sea llevado con correa en todo momento, exceptuando en el Dog Park, donde se le puede soltar con libertad para que socialice con otros de su especie. Cuando el animal haga sus necesidades, solo hacerlas a un lado del camino, para que nadie las pise, porque no se permiten bolsas plásticas, pues no hay basureros. Para reducir el riesgo de contagio, se reciben visitantes solo con cita programada y pago de entrada previo. El precio dependerá del paquete a elegir, que incluye entrada, actividades y alimentación.

La cumbre de Benita

Localizada en el km 28.5 carretera a Bárcenas, Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, es un lugar en el que se puede apreciar impresionantes vistas de los volcanes. Tiene áreas verdes, árboles frutales y media cancha de futbol, donde las mascotas pueden pasear con correa, pero también hay un área asignada especialmente para ellas, para que puedan disfrutar del aire libre con libertad. En todo lugar, el dueño es responsable de cuidar a su mascota. Además, se pueden adquirir juguetes o alimento para perro y hay estaciones de agua para que los animales se hidraten. El valor de entrada para adulto es Q30 y de niño, Q15.

Finca El Barretal

Esta finca de café está ubicada en km 39, ruta a San Vicente Pacaya, Palín, Escuintla. Además del recorrido por senderos de 8 km entre plantaciones de café, se puede admirar una catarata de 40 metros de altura, mirador hacia los volcanes y una enigmática planta eólica, todo rodeado de un maravilloso bosque, una diversión única en medio de la naturaleza para disfrutar en familia en compañía de su mascota, donde es bienvenida con y sin correa, siempre y cuando esté bajo supervisión de su dueño en todo momento, quien debe hacerse responsable de limpiar las heces de su compañero fiel. El valor de entrada por persona es de Q50 y de animales, Q15.

Paseo Xejasmin

Ubicado en el km 87.5, ruta Interamericana, Tecpán, Chimaltenango, es un restaurante y hotel donde se puede disfrutar de varias atracciones en un ambiente natural como canopy, vuelta a caballo y tour a la montaña, cuyo recorrido es el que más disfruta la mascota, pues camina a la orilla de un río, pasa viendo una reserva de pavorreales, chompipes, patos y venados y, por último, llega a un puente colgante. En áreas donde hay más personas, el perro debe ir con correa. Si el can ladra más de lo normal, se le ubicará en el restaurante junto a su familia en un lugar donde no perturbe a otros comensales. No se cobra entrada ni parqueo, solo por las atracciones. Si el animal se hospeda junto a sus amos en las cabañas, tiene un costo de Q250.

Parque ecológico Kanajuyú

Si no se desea recorrer una larga distancia desde la ciudad para pasear con el perro, el lugar perfecto es este parque, ubicado en la vereda de San Gaspar, zona 16, donde se fomenta el cuidado de las áreas boscosas citadinas. En compañía de la mascota, se puede recorrer senderos naturales de 3 km de distancia, donde esta se sienta en libertad o disfrutar de un picnic familiar. En el lugar hay un circuito de entrenamiento canino, que lo puede usar el perro sin costo. Dos academias de entrenamiento canino imparten clases en el lugar, sábado o domingo, con costo adicional. Costo de la entrada: Q15, para adultos; Q10 para niños y mascotas Q5.

