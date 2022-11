Receta: Supremo cordero de los Cuchumatanes

Hay varios factores que influyen en la calidad de la carne de cordero como la alimentación, raza, genética y edad. En términos generales, señala Morales, se recomienda un cordero de entre 9 a 15 meses de edad, que haya sido sacrificado de manera noble y que su carne haya reposado cuatro días previo a su consumo. Para este platillo se usa la chuleta, la cual se encuentra en el muslo del animal.

“Creo que Guatemala y su gastronomía tienen mucho qué ofrecer. Al adquirir ingredientes locales, contribuimos con la economía de nuestro entorno y reconocemos el trabajo de los agricultores y emprendedores”, dice.

“En el 2012 y 2013 trabajé como cocinero a bordo de un crucero italiano con capacidad de seis mil personas, por la costa pacífica. Esa oportunidad me brindó la experiencia de trabajar en Europa y conocer de cerca la gastronomía internacional”, cuenta. “En Guatemala he laborado al lado de grandes chefs de quienes he aprendido bastante”, puntualiza Morales.

Ingredientes

2 libras de chuleta de cordero

1 libra de papas baby

1 libra de habas tiernas

Ajos y cabezas de cebolla confitados

5 hojas de laurel

Sal gruesa y pimienta

Chirmol:

1 libra de tomate ciruelo

2 tomates de árbol

3 chiles de manzana

Ajos confitados (al gusto)

½ taza de aceite de oliva

Cilantro

4 onzas de queso criollo

Preparación

Macerar el cordero en aceite de oliva, ajos confitados, sal gruesa, pimienta y hojas de laurel, un día antes de cocinarlo. Cocinar las papas en un poco de agua. Al estar listas, poner a dorar en un poco de aceite en el sartén. Cocinar las habas en agua. Cuando estén listas, licuarlas con un poco de esa agua. Condimentar al gusto y reservar ese puré. Escalfar los tomates, confitar en aceite de oliva unas cabezas de cebolla y ajo al gusto y cortar en cuadros el chile de manzana. Mezclar todos los ingredientes en un bowl y agregarle unas hojas de cilantro fresco. Machacar dos tomates en molcajete y mezclarlos con el resto de los ingredientes del chirmol. Refrigerar.

Al tener listas las papas salteadas, el puré de habas y el chirmol, se cocina el cordero. En un sartén caliente, sellar y cocinar el cordero por unos tres minutos de cada lado, o en el término deseado. Cocinarlo, como mínimo, a 70 grados centígrados. Dejar reposar la chuleta un minuto, previo a emplatar. Servir caliente y maridar con una copa de vino o bebida natural.

Perfil del chef

Carlos Morales tiene más 14 años de experiencia culinaria.

Estudió la carrera de Cocinero Internacional y Administrador de Restaurantes, así como en la Escuela de Formación de Instructores del Intecap.

Tiene un diplomado en Cocina Moderna por el Foro Iberoamericano de Profesionales.

Actualmente estudia la Licenciatura en Hotelería y Turismo en la Universidad Mariano Gálvez, campus Huehuetenango.

Obtuvo el tercer lugar como Chef de la Noche en el Festival Gastronómico 2014.

Es chef instructor en Intecap.

