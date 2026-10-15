Netflix recortará mil puestos de trabajo: qué dicen sus ejecutivos y qué áreas serán afectadas

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Netflix recortará mil puestos de trabajo: qué dicen sus ejecutivos y qué áreas serán afectadas

Netflix anunció una nueva ronda de despidos que afectará a unos mil empleados. Sus codirectores ejecutivos explican las razones y prioridades de los recortes.

EFE

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Foto de referencia. Netflix anunció el despido de unos mil empleados en todo el mundo, una medida que afectará a varias áreas de la compañía de entretenimiento. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Foto de referencia. Netflix anunció el despido de unos mil empleados en todo el mundo, una medida que afectará a varias áreas de la compañía de entretenimiento. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Netflix despedirá al 6 % de su plantilla global, equivalente a unos mil puestos de trabajo, en su mayor ronda de despidos desde 2022, según informaciones publicadas por medios estadounidenses que tuvieron acceso a una comunicación interna de la empresa.

La medida afectará principalmente a los departamentos de producto, tecnología, asuntos legales y recursos humanos, en un contexto de desaceleración del crecimiento y preocupación por la evolución de la interacción de los usuarios con la plataforma, informan The Wall Street Journal (WSJ) y la cadena CNBC.

En un memorando enviado a los empleados, los codirectores ejecutivos de la compañía, Ted Sarandos y Greg Peters, justificaron la decisión por la necesidad de priorizar recursos: “Nuestra misión –entretener al mundo– es ambiciosa, y cumplirla exige que seamos disciplinados sobre dónde priorizamos a nuestra gente y nuestros recursos“, señalaron los directivos, recogen los citados medios.

Pese a las salidas, la cúpula de Netflix aseguró que el negocio “sigue fuerte” y en camino de cumplir sus previsiones financieras para el conjunto del año, además de adelantar que continuarán “invirtiendo agresivamente en áreas de alto impacto“.

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La empresa informó que tenía unos 16 mil empleados a tiempo completo a finales de 2025 y el anuncio se produce una semana antes de que la multinacional con sede en Los Gatos (California) presente sus resultados financieros del último trimestre, el 20 de octubre.

Aunque Netflix mantiene una de las tasas de bajas de clientes más reducidas de la industria (ligeramente superior al 2 % en Estados Unidos), sus acciones acumulan una caída de más del 40 % en los últimos 12 meses.

El gigante del streaming no es el único que ha optado por adelgazar su estructura en los últimos meses: otros grandes grupos del entretenimiento y la tecnología, como Disney y Amazon, también han acometido recortes de personal en los últimos años.

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