Seguridad del celular: el chequeo de diez minutos y cómo proteger sus cuentas si le roban el teléfono

El teléfono celular se ha convertido en una herramienta indispensable para comunicarse, trabajar, investigar y entretenerse, pero también almacena gran cantidad de información personal y sensible. Por ello, conocer cómo proteger el dispositivo frente a ataques cibernéticos o ante un eventual robo es clave para evitar que esos datos queden expuestos.

Pensar que una clave o contraseña para ingresar al dispositivo, o descargar un antivirus, es suficiente para proteger la información frente a ataques cibernéticos puede generar una falsa sensación de seguridad. Aun con estas medidas, los ciberdelincuentes podrían acceder a contactos, cuentas de redes sociales y correos, así como vulnerar cuentas bancarias.

Al concentrar gran parte de la información en el dispositivo, las medidas de seguridad deberían ser una prioridad. Nery Antonio Alvizures, director de Seguridad de la Información (CISO, por sus siglas en inglés) de la Universidad del Valle de Guatemala, explica que esto es necesario porque los dispositivos se enfrentan a ataques maliciosos y almacenan información personal.

Por ello, es necesario aplicar estrategias de seguridad digital que, según Alvizures, ayuden a proteger la información y los dispositivos frente a accesos no autorizados y ataques maliciosos mediante herramientas prácticas.

Un chequeo rápido para proteger sus datos

Debido a que gran parte de la información personal y laboral está almacenada en el dispositivo, Mario Micucci, investigador de seguridad informática de ESET Latinoamérica, señala que un chequeo de 10 minutos puede hacer la diferencia para protegerla.

Micucci explica que analizar la seguridad del teléfono celular ayudaría a detectar riesgos, cerrar accesos innecesarios y evitar que la información de la vida digital quede vulnerable.

Actualizar el dispositivo: Revisar si el teléfono está actualizado y efectuar las actualizaciones necesarias, tanto del sistema operativo como de las aplicaciones que se utilizan

Esto es esencial, ya que los ciberdelincuentes saben cómo aprovechar fallas antiguas o brechas para efectuar sus ataques, explica el investigador de seguridad informática.

Bloquear el dispositivo: Aunque parezca una recomendación básica, muchas personas no lo hacen, lo que deja vulnerable la información, principalmente ante un robo, ya que la falta de bloqueo permite que cualquiera pueda acceder a aplicaciones, correos y redes, dice Micucci

Borrar aplicaciones extrañas o que no utilice: Analizar las aplicaciones esenciales y eliminar las que no se utilizan puede ayudar a reducir las puertas de entrada para los ciberdelincuentes

Analizar los permisos de las aplicaciones: Para proteger la información es necesario revisar a qué tienen acceso las aplicaciones, ya que, mediante estos permisos, pueden acceder al micrófono, la cámara o la ubicación

Personas sostienen sus teléfonos móviles en una imagen de referencia vinculada a la nueva Ley de Portabilidad Numérica. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)

Micucci pone como ejemplo que una aplicación de linterna no necesita permiso para acceder a contactos, ubicación o micrófonos, por lo que analizar los permisos de las aplicaciones puede ayudar a prevenir riesgos.

Disminuir la superficie de ataque: Aunque parezca exagerado, apagar el Bluetooth y el wifi, o eliminar redes wifi públicas, puede ayudar a evitar que los ciberdelincuentes intercepten información o intenten establecer conexiones no autorizadas

Activar el doble factor de autenticación: Es uno de los pasos más importantes para proteger servicios como el correo electrónico, WhatsApp o Apple, pues, según Micucci, ayuda a evitar que actores maliciosos secuestren las cuentas, roben información de redes o contactos y accedan a servicios bancarios

Hacer una copia de seguridad: Ante un robo o pérdida de información, contar con un respaldo es esencial, por lo que se recomienda activarlo en Google Drive o iCloud para conservar una copia de la información

Instalar un antivirus o sistema de seguridad: Este podría ayudar a proteger el dispositivo frente a ataques de phishing y aplicaciones maliciosas, así como detectar malware en tiempo real

Estas medidas pueden contribuir a proteger el teléfono, destaca Micucci, ya que “la ciberseguridad no se trata de soluciones mágicas, sino de pequeños hábitos que pueden hacer una gran diferencia”. Estas medidas también fueron respaldadas por Alvizures, quien añadió que se debe evitar descargar aplicaciones fuera de App Store y Google Play, ya que estas pueden vulnerar la información.

¿Cómo proteger WhatsApp ante un robo?

Una de las aplicaciones que ha sido atacada últimamente es WhatsApp, mediante el hackeo o robo de cuentas. Marco Antonio To, director de la Maestría en Ciberseguridad de la Universidad Galileo, explica que esto se debe a que estas contienen información no solo de la persona, sino también de sus contactos.

El experto destaca que esto puede ocurrir mediante enlaces maliciosos, aunque resalta que, en la mayoría de los casos, el usuario entrega voluntariamente la información. Explica que puede recibir una llamada en la que alguien simula representar a una empresa de entregas o incluso a WhatsApp y solicita un código enviado por mensaje, el cual sirve para efectuar el cambio de la cuenta a otro dispositivo.

Con este acceso, el ciberdelincuente puede suplantar la identidad del usuario y generar confianza para cometer fraudes, especialmente al solicitar dinero a contactos cercanos o compartir enlaces maliciosos para robar datos de otras personas. Por ello, To recomienda activar la verificación en dos pasos, no ingresar a enlaces sospechosos y evitar proporcionar información a otras personas.

¿Cómo proteger los datos ante un robo?

Contar con un sistema de bloqueo es esencial. Nery Antonio Alvizures destaca que tener un PIN de cuatro dígitos no es suficiente, por lo que recomienda utilizar la huella digital o cualquier sistema biométrico que permita acceder al celular, así como contar con el respaldo de una contraseña más larga.

Otra medida preventiva importante, dice el director de Seguridad de la Información, es utilizar alguna de las herramientas disponibles para rastrear el dispositivo en caso de robo o pérdida.

Alvizures destaca que para Android se puede utilizar “Cómo encontrar mi dispositivo”, de Google, Find My Device, mientras que en iPhone, mediante iCloud, se puede localizar el dispositivo.

Mantener la autenticación de dos pasos en correos, redes sociales y cuentas financieras es esencial. A ello se suma utilizar el bloqueo de la SIM para evitar que pueda emplearse en otro dispositivo.

Otra de las recomendaciones es evitar guardar automáticamente las contraseñas de correos, redes sociales y entidades bancarias, ya que, ante un robo, esto podría facilitar el acceso a la información. Asimismo, Alvizures recomendó:

Cerrar las cuentas de redes sociales cada vez que se utilicen, entre ellas Facebook, Instagram, Gmail y Apple ID

Bloquear las aplicaciones con huella digital

Tener un correo de respaldo fuera del dispositivo para recuperar cuentas

Cambiar las contraseñas después del robo o pérdida

Activar el bloqueo de la SIM

Hacer el borrado remoto