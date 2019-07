Estas son las promesas que deben cumplir los alcaldes electos en el área metropolitana

Propaganda de partidos políticos satura la Avenida Reforma desde la zona 4. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández Ovalle)

Varios proyectos deben concretarse en los próximos cuatro años, según las promesas de campaña de los alcaldes electos en la Ciudad de Guatemala, Santa Catarina Pinula, Mixco y Villa Nueva. Algunas de las obras se encuentran en construcción y deben ser terminadas.

Ricardo Quiñónez, actual alcalde de la Ciudad de Guatemala y quién continuará en el cargo por otros cuatro años, prometió mejorar la circulación vial a través de varios proyectos como el viaducto que se construye en la 13 avenida y calle Martí, zona 6, el cual estaría finalizado a finales de julio.

También se construye un viaducto en el lugar conocido como Cuatro Caminos, zona 16. Otros dos viaductos, según el jefe edil, serán construidos en las 35 calles de la calzada Atanasio Tzul y avenida Petapa, ambos en la zona 12, este segundo proyecto se encuentra en la primera fase de construcción y serviría para desfogar el tránsito de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y vías aledañas.

Quiñónez ha reiterado que perforarán 13 pozos para la extracción el agua y se implementarán métodos para captar la de lluvia. También ha mencionado que concluirá el cierre técnico del vertedero en la zona 3 y mejorará el tratamiento de los desechos que llegan a ese lugar.

Para el 2020, el jefe edil electo estipula ampliar el servicio de Transmetro a las zonas 3 y 5. La primera de estas rutas recorrerá las avenidas Elena y del Cementerio. Recientemente se anunció la construcción de un viaducto en la 20 avenida y 4a. calle de la calzada José Milla y Vidaurre, zona 6, el costo del proyecto será de Q40 millones.

Mixco

Neto Bran, actual alcalde de Mixco y quien logró su reelección, prometió que se ampliará la ciclovía para que conecte con la Ciudad de Guatemala y aseveró que es un hecho la construcción de aerometro, (lo cual también promete Quiñónez). Este servicio de transporte iría desde el Molino de Las Flores, en Mixco, hacia la zona 9 de la ciudad.

Bran también prometió la creación de una central de transferencias, donde se una todo el transporte que proviene de las diferentes zonas de Mixco y en el que se incluyan las paradas del aerometro, aunque no mencionó el sector específico.

Para resolver la escasez de agua dijo que se perforarán de cinco a 10 pozos en cuatro años, que se sumarán a los 92 existentes en el municipio y se implementarán mejores técnicas de distribución y se logrará que se capten cinco mil galones de agua por minuto.

El jefe edil indicó que se instalarán mecanismos para que el agua llegue con presión a las viviendas. También asevera que construirá más plantas de tratamiento para reciclar el agua.

En cuanto a la seguridad, Bran prometió que incorporará más agentes municipales que serán capacitados; además, adquirirá más armas, vehículos y cámaras de última tecnología para reconocimiento facial e identificar más rápido a personas involucradas en delitos. En educación mencionó que construirá 11 institutos básicos para igual número de zonas y continuará la ampliación del anexo de la Usac en la localidad.

Durante la campaña electoral de Bran se comenzó la ampliación de carriles en el bulevar que conecta hacia Tierra Nueva, Chinautla, la obra está cargo de la municipalidad de Mixco; sin embargo, a pesar de que los trabajos no han tenido avance desde hace semanas, en la comuna se dijo lo contrario y se asegura que por ahora se hace un cambio de postes del tendido eléctrico.

Villa Nueva

Javier Gramajo, quien ganó la alcaldía con el partido Fuerza, mencionó en su campaña que implementará el tranvía, ya que es un sistema de transporte que “va sobre el asfalto y con el cual no se abre la tierra”.

Según Gramajo, con este tipo de transporte no habrá exceso de estaciones de abordaje ni de buses; además, dijo que no se enfocarán solo en Villa Nueva, ya que la ruta iría desde la Central de Mayoreo, en la zona 12, hacia otra estación en Palín, Escuintla, y viceversa, otra vía estaría entre Villa Nueva y San Lucas Sacatepéquez.

El alcalde electo ha referido que el 51 por ciento de los dueños del tranvía serían las municipalidades y el resto empresas privadas y que se buscaría apoyo internacional. También ha recalcado que este sistema funciona en Barcelona, España, San Francisco, California, EE. UU; y Guadalajara, México.

Gramajo explicó que perforarán 30 pozos en el municipio para la extracción de agua para el consumo y solucionarán la falta de servicio que hay en colonias como Santa Isabel, donde en ocasiones los vecinos han bloqueado el paso por la ruta al Pacífico en protesta por la falta del líquido.

También dijo que resolverán el problema de la falta de drenajes, ya que en el 70 por ciento del municipio no existen.

Durante una entrevista en La Red, Gramajo refirió que tratará de acercarse con los patrulleros que operan en Bárcenas para incluirlos en temas de seguridad, aunque de forma preventiva y en coordinación con la PNC; además, se crearán 12 alcaldías auxiliares para conocer de cerca los problemas de los vecinos.

Gramajo prometió evaluar la forma en que funciona el servicio de transporte público Transmío, ya que asegura que está mal ejecutado y los buses se descomponen constantemente; además, “no cubre todas las áreas de la localidad”.

Agregó que continuará el remozamiento de parques, arreglará las calles y eliminará los basureros clandestinos, para lograr esto último dijo que buscará alianzas con los recicladores. Gramajo aseguró que si en dos años no cumple lo prometido renunciará al cargo.

Santa Catarina Pinula

Sebastian Siero, alcalde electo en Santa Catarina Pinula con el partido Todos, mantiene sus promesas de campaña y asegura que a corto plazo trabajará en dos aspectos, la seguridad y la movilidad vehicular.

En seguridad dijo que distribuirá por grupos de 20 a 200 policías municipales para que resguarden determinados sectores con el apoyo de la Policía Nacional Civil.

“Se implementará la Policía Municipal de Seguridad, se dividirán en grupos de 20 y se asignarán a sectores específicos para que realicen patrullajes, porque ahora solo custodian edificios municipales”, precisó.

Siero recalcó que los agentes ya cuentan con armas de fuego y patrullas, aunque recuerda que solo efectuarán capturas preventivas a espera de que llegue la PNC para que consigne a los sospechosos.

En movilidad dijo que uno de los proyectos a corto plazo será la construcción de un viaducto en la 20 calle de la zona 10 para desfogar el tránsito, dicho proyecto ha sido mencionado por la actual administración y aseguran que no se puede concretar, debido a que no tienen autorización por supuestamente existir vestigios arqueológicos del Montículo de la Serpiente.

Siero asegura que dicho viaducto, que tendría un costo de Q20 millones o Q21 millones se ha postergado desde hace varios años por falta de voluntad, por lo que hará la solicitud al Instituto de Antropología e Historia (Idaeh) para edificar el puente.

“Es falso, es una excusa política (no construir el puente) lo que pasa es que no existe un diseño y solo hay bosquejos, no se ha hecho el trámite ante el Idaeh, lo único que ha pedido la entidad es que al momento de la construcción que estén presentes arqueólogos, por si se encuentra algo que sean ellos quienes retiren las piezas arqueológicas, pero no se ha hecho la solicitud”, comentó.

El Montículo de la Culebra es una estructura prehispánica donde durante la época de la colonia se construyó un acueducto.

También asegura que a corto plazo se implementará el transpinula, un transporte público similar al Transmetro que funciona en la Ciudad de Guatemala.

