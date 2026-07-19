PMT impone multas de Q5 mil a conductores por manejar en estado de ebriedad

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PMT impone multas de Q5 mil a conductores por manejar en estado de ebriedad

Amílcar Montejo, jefe de comunicación de Emetra, informó sobre las medidas de prevención que adoptó la Policía Municipal de Tránsito de la ciudad de Guatemala.

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juzgado municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala

Los agentes de PMT impusieron las amonestaciones en su mayoría contra hombres. (Foto Prensa Libre: cortesía PMT)

Para evitar accidentes de tránsito por irresponsabilidades al volante, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la ciudad de Guatemala desarrolló una serie de operativos en distintos puntos de la capital.

Las acciones fueron ejecutadas en las zonas 1, 7, 9, 10, 11, 12, 15 y 16, según explicó Montejo, quien detalló que durante la inspección de conductores encontraron algunos pilotos manejando bajo efectos de licor.

Los operativos comenzaron a 21 horas del sábado 18 de julio, concluyendo a las 03 horas del domingo 19 de julio, permitiendo la localización de siete conductores ebrios.

Montejo explicó que, si bien los vehículos no fueron decomisados, conducir un auto bajo este tipo de condiciones, según la legislación de tránsito vigente, amerita una multa.

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En total, la PMT de la ciudad de Guatemala impuso ocho multas de Q5 mil cada una, mismas que fueron en contra de siete hombres y una mujer, según los datos de las autoridades.

De los conductores sancionados, seis se conducían en automóvil y dos en motocicletas.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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