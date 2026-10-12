MP investiga caso de adolescente que fue dada por muerta y despertó durante su velorio tras pasar 8 horas en un ataúd

El Ministerio Público (MP) confirmó este lunes 12 de octubre que comenzó una investigación de oficio para esclarecer las circunstancias en las que una adolescente de 15 años fue dada por muerta por sus familiares, sin haber sido evaluada en un centro asistencial, y después despertó durante su propio velorio en la aldea El Jocote, Sacapulas, Quiché.

La Fiscalía Municipal de Sacapulas, en coordinación con la Fiscalía Regional, investiga lo ocurrido, incluida la actuación de los familiares que consideraron que la adolescente había fallecido sin contar con una certificación médica de defunción.

Según el MP, la investigación comenzó el domingo 11 de octubre, por lo que todavía no se cuenta con resultados.

Las autoridades buscan esclarecer cómo se desarrollaron los hechos y las circunstancias en las que la familia dio por muerta a la adolescente.

Hasta el momento, el MP no ha informado sobre posibles responsabilidades penales ni ha establecido si existió alguna negligencia.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación (PGN) también se presentó en la vivienda para dar seguimiento al caso de la adolescente, que permaneció cerca de ocho horas dentro de un ataúd.

La PGN señala que busca establecer las condiciones en las que se encuentra la adolescente y, sobre todo, velar por su bienestar.

A unos 190 kilómetros del Centro Histórico se encuentra la vivienda de la familia Ixcotoyac.

La adolescente, identificada como Yuleidy, permanece ingresada en un hospital privado, donde es sometida a evaluaciones médicas para determinar su estado de salud y establecer qué pudo provocar el episodio que llevó a sus familiares a creer que había fallecido.

Tras conocerse lo ocurrido, personal de la PGN de Quiché acudió a la residencia para dar seguimiento al caso y abrió un expediente, mientras se espera conocer los resultados de las evaluaciones médicas que permitan esclarecer las circunstancias del episodio.

El caso ha generado atención debido a que la familia comenzó los preparativos del velorio sin contar con una certificación médica de defunción. En las afueras de la vivienda permanecen las ollas que se utilizarían para preparar la comida, así como las piezas de la funeraria y las flores, mientras la adolescente permanece en un centro asistencial.

Según el relato de su padre, Abraham Ixcotoyac, quien es pastor evangélico de la comunidad, la adolescente sufrió un desvanecimiento y presentó complicaciones de salud, por lo que decidió trasladarla en un vehículo hacia un centro asistencial.

Sin embargo, durante el trayecto, al no percibir pulso ni respiración, creyó que su hija había muerto y decidió regresar a la vivienda, donde comenzaron los preparativos funerarios.

Cerca de ocho horas después, la adolescente habría despertado mientras permanecía dentro del ataúd, lo que sorprendió a sus familiares.

Hasta el momento, no se ha precisado qué provocó el desvanecimiento ni se ha informado de un diagnóstico médico definitivo.

Los hospitales más cercanos son el Hospital Nacional de Huehuetenango Dr. Jorge Vides Molina, que está a 52 kilómetros o unas dos horas de distancia, y el de Quiché, a unos 60 kilómetros. En ambos casos, los caminos son de terracería, por lo que buscar ayuda médica ante estas situaciones "es difícil y complicado", señala la familia.

El centro de salud más cercano está a 45 minutos, en la aldea Llano Largo.

"Hay un centro de convergencia, pero funciona cada mes, para llevar a niños de peso y medidas y una que otra vitamina", señalan los vecinos.

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