Padre relata cómo creyeron que su hija había fallecido y despertó cuando preparaban su velatorio en Quiché

Abraham Ixcotoyac Tojin asegura que su hija Yuleidy dejó de respirar cuando la trasladaba a un hospital en Quiché. El padre relató que consiguió un ataúd y la llevó de regreso a su casa, donde la familia preparaba el velatorio. Sin embargo, la adolescente recuperó el conocimiento cuando ya se encontraba dentro de la caja, según el testimonio de sus padres.

Durante una entrevista con TV SAC, el padre, quien es pastor, explicó que su hija comenzó a sentirse mal durante la madrugada, por lo que decidió trasladarla a un hospital. Sin embargo, aseguró que la adolescente dejó de respirar durante el recorrido, antes de llegar al centro asistencial.

"Yo salí con ella de acá, ella salió inconsciente de acá de la casa, la trasladaba para el hospital", contó.

Según su relato, cuando circulaban cerca del San Pedro, Quiché, observó que la adolescente no respiraba y decidió detener el vehículo para comprobar qué ocurría.

"Yo vi en ella que ya no respiraba, ya no sentía su pulso en sus brazos, fue una situación muy difícil para mí", expresó.

El padre aseguró que, al revisar a su hija, creyó que había fallecido.

"Me acerqué, parqué mi carro y me acerqué a ella y vi la situación de ella que ya simplemente ya había dejado de existir, ella falleció en el camino", relató.

La familia sostiene que la adolescente murió y volvió a la vida, aunque no presentaron documentos médicos que confirme que sufrió una muerte clínica. El padre indicó que no llegó a ingresar a su hija al hospital, por lo que el relato se basa en lo que los familiares observaron y experimentaron.

Le podría interesar: PNC detecta que pandilleros se trasladan a Jalapa y alquilan viviendas para cometer delitos

Padre asegura que no llegaron al hospital

Ixcotoyac Tojin insistió en que su hija no fue ingresada a ningún centro asistencial y que, después de creer que había fallecido, buscó una funeraria para comprar un ataúd y trasladarla de regreso a su vivienda.

"No ingresó al hospital, no ingresó al hospital ella", afirmó durante la entrevista a un medio local.

El padre explicó que, cuando regresaron a la casa, familiares, vecinos e integrantes de su iglesia ya se encontraban reunidos.

De acuerdo con su testimonio, llegaron aproximadamente a las 14.30 horas. Mientras él permanecía en el patio, otras personas trasladaron el ataúd hacia una galera donde habían preparado el espacio para velar a la adolescente.

Sin embargo, minutos después escuchó que algunos de los presentes gritaban que había ocurrido un milagro.

El padre manifestó que sintió alegría al descubrir que su hija había recuperado el conocimiento.

"Cuando voy viendo estaban sacando a mi hija de este ataúd", agregó.

Madre cuenta cómo descubrió que su hija estaba viva

Lesbia de Ríos, madre de Yuleidy, también participó en la entrevista y relató el momento en que observó movimientos de su hija dentro del ataúd.

La mujer aseguró que, pese a que la familia había comenzado los preparativos funerarios, mantenía la esperanza de que la adolescente estuviera viva.

"Hermanos y amigos yo cuando vi entrar a mi hija no perdía las esperanzas, yo decía que ella estaba viva, no estaba muerta", expresó.

Según la madre, se encontraba llorando sobre el ataúd cuando abrieron la ventana de la caja y notaron que Yuleidy comenzaba a reaccionar.

"Cuando yo estaba llorando encima de su caja abrimos la puerta de la ventana de la caja, ella se estaba moviendo, estaba despertando y de un solo se levantó", comentó.

Lesbia aseguró que nunca perdió la fe y que había orado por su hija desde que comenzó a sentirse mal.

¿Qué recuerda la adolescente?

Yuleidy Ixcotoyac también habló durante la entrevista y contó qué comenzó a experimentar un fuerte dolor en el pecho y posteriormente se desmayó.

"Empezó a doler el corazón demasiado, lo sentía pesado y ahí me fui como que me desmayé", añadió.

La adolescente dijo que su padre le contó posteriormente lo ocurrido durante el traslado.

"Así mi papá me llevó pero ahí en San Pedro me dijo que me había quedado totalmente, no pude llegar hasta el hospital", agregó.

Yuleidy agradeció a sus padres y a las personas que le enviaron mensajes después de conocer el relato de su familia.