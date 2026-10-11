PNC detecta que pandilleros se trasladan a Jalapa y alquilan viviendas para cometer delitos

La Policía Nacional Civil (PNC) ha detectado que integrantes de pandillas se trasladan a Jalapa para cometer delitos y establecer centros de operaciones en viviendas alquiladas. Ahora, las autoridades buscan impedir que estos grupos utilicen el departamento para planificar ataques armados, extorsiones y otras actividades criminales.

Silvestre Maldonado Cabrera, jefe de la Comisaría 22 de Jalapa, advirtió que los inmuebles alquilados a integrantes de pandillas para cometer delitos serán clausurados o cerrados por orden judicial, como parte de las investigaciones. Explicó que las diligencias también buscan determinar si los propietarios tienen alguna responsabilidad por facilitar las viviendas para actividades criminales.

Maldonado explicó que la institución ha reforzado las estrategias operativas, preventivas y de investigación para contener el ingreso de personas vinculadas con estructuras criminales, principalmente procedentes de sectores de la Ciudad de Guatemala.

"En Monjas -Jalapa- se ha tenido un impacto significativo en la seguridad y no vamos a permitir que personas que vengan de la ciudad capital, como el área roja de la zona 3, el área roja de la zona 5, la zona 18, vengan y se incrusten en la sociedad de Jalapa", indicó Maldonado al medio de comunicación Mi Jalapa.com.

El comisario señaló que mantienen controles en los accesos al departamento y que, cuando reciben información sobre el desplazamiento de presuntos pandilleros, desarrollan operativos para impedir su ingreso.

"Nosotros tenemos los cuellos de botella, decimos que cuando tenemos una alerta de que un marero, una persona con conducta criminal se esté desplazando de cualquier entrada del departamento de Jalapa, nosotros incursionamos y hacemos los operativos para contener el ingreso", explicó.

Como resultado de estas acciones, mencionó la captura de tres presuntos pandilleros del Barrio 18 y un menor de edad, a quienes relacionó con un ataque armado ocurrido en el sector conocido como la Panorámica.

Informó que dos mujeres procedentes de la zona 3 de la Ciudad de Guatemala fueron detenidas en Monjas, Jalapa, después de haber sido señaladas de cometer un asalto y robo en El Progreso, Jutiapa.

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Pandilleros alquilan viviendas para planificar delitos

Maldonado explicó que uno de los casos investigados ocurrió en la colonia Los Laureles, Jalapa, donde un presunto integrante del Barrio18 alquilaba una vivienda junto con otra persona.

Según el jefe policial, el individuo fue capturado por portación ilegal de un revólver y pretendía utilizar el inmueble como guarida de la pandilla.

"Se encontraba una persona alquilando con otro individuo, alquilando un inmueble para cometer hechos delictivos y fue capturado por portación ilegal de un revólver. El mismo trataba de planificar, cometer crímenes aquí en la cabecera de Jalapa, fue capturado antes", declaró.

Los detenidos fueron identificados como José Santos López Martínez, de 23 años, alias “El Tiburón”, quien era acompañado por Walter “N”, de 19 años, alias “El Enano”. Según el reporte de la PNC, López tiene un antecedente por portación ilegal de arma de fuego, de fecha 17 de diciembre del año 2021.

“El Tiburón” y “El Enano”, terroristas del Barrio 18, capturados en Jalapa



En una rápida intervención policial, fueron neutralizados y capturados dos pandilleros en la colonia Los Laureles, se les incautó un revólver con el cual amenazaban y asaltaban a los vecinos pic.twitter.com/T1wchv4AIL — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 30, 2026

El comisario señaló que el sospechoso procedía de la colonia Kennedy, zona 18 de la Ciudad de Guatemala, y que la vivienda quedó clausurada por orden judicial como parte de las investigaciones.

Ante esta situación, advirtió a los propietarios sobre los riesgos de alquilar inmuebles sin conocer a las personas que los ocuparán, debido a que podrían ser utilizados por integrantes de pandillas.

Explicó que las diligencias buscan determinar las circunstancias en que se arrendaron las viviendas y establecer si existe alguna responsabilidad de los propietarios por facilitar inmuebles para cometer delitos.

"Ese inmueble prácticamente ya fue clausurado por orden judicial y por las diligencias que se tienen que hacer hasta establecer el parámetro de la responsabilidad del dueño del inmueble porque la Ley Contra la Delincuencia Organizada también aplica en el sentido de facilitación de medios para la comisión de un delito", manifestó.

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Modalidad se registra a nivel nacional

El alquiler de viviendas por parte de integrantes de estructuras criminales no es un fenómeno exclusivo de Jalapa.

Jorge Aguilar, portavoz de la PNC, explicó que las autoridades han identificado esta modalidad en distintos puntos del territorio nacional, donde delincuentes buscan establecerse en sectores residenciales para desarrollar actividades ilegales y evitar ser detectados.

"Se ha logrado observar cómo en algunos de los casos los delincuentes han optado incluso para llegar y arrendar domicilios en colonias privadas o incluso domicilios en edificios de apartamentos", señaló Aguilar.

Según el portavoz, los integrantes de estas estructuras buscan instalarse en lugares donde puedan ocultarse tanto de las autoridades como de grupos criminales rivales.

Aguilar explicó que, en algunos casos, las viviendas son solicitadas por parejas jóvenes, matrimonios con niños o personas de avanzada edad, quienes aparentan buscar un lugar para residir.

"Al final quienes se terminan mudando a estos domicilios son cinco o seis pandilleros, cinco o seis personas de origen extranjero", comentó.

El portavoz detalló que algunas de estas propiedades terminan convertidas en puntos de venta de droga al menudeo, centros de operaciones para realizar extorsiones y lugares donde se organizan robos y otras actividades criminales.

Secuestro en San José Pinula evidenció esta práctica

Un antecedente de esta modalidad se registró en agosto del 2026, cuando la PNC y la Fiscalía contra Secuestros rescataron a una mujer de 54 años que, según la investigación del Ministerio Público (MP), permaneció secuestrada durante dos meses en su propia vivienda, ubicada en el condominio Valle de Navarra, San José Pinula, Guatemala.

De acuerdo con la Fiscalía una mujer respondió a un anuncio en el que la víctima ofrecía una habitación en alquiler. Después de ganarse su confianza, ingresó al inmueble junto con otros presuntos integrantes del Barrio 18.

La investigación sostiene que el grupo tomó el control de la vivienda, mantuvo retenida a la propietaria y la obligó a participar en la venta y distribución de droga, bajo amenazas de muerte contra ella y su familia.

El rescate ocurrió el 10 de agosto del 2026, después de que una vecina observara a la víctima pedir auxilio desde una ventana y alertara al administrador del residencial, quien notificó a la Policía.

Durante el operativo, agentes del Comando Antisecuestros capturaron a seis presuntos integrantes de la pandilla, quienes posteriormente fueron ligados a proceso por el delito de plagio o secuestro.

En esa ocasión, David Custodio Boteo, director general de la PNC, advirtió que las estructuras criminales recurren al arrendamiento de viviendas para establecer centros de operaciones en sectores residenciales.

La PNC también informó que había dado seguimiento a denuncias relacionadas con esta modalidad en San José Pinula, Fraijanes, Santa Catarina Pinula, Amatitlán y la zona 18 de la Ciudad de Guatemala.