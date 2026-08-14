Secuestro en residencial revela cómo pandillas simulan alquiler de viviendas, pero luego las ocupan para delinquir

El caso de una mujer que permaneció secuestrada durante dos meses en su propia vivienda, en un condominio de San José Pinula, evidenció una modalidad que, según la Policía Nacional Civil (PNC), también ha sido detectada en otros municipios del departamento de Guatemala.

David Custodio Boteo, director general de la PNC, explicó que las estructuras criminales utilizan el arrendamiento de viviendas para establecer centros de operaciones en áreas residenciales.

Además, que han detectado una nueva forma de secuestro, como el hecho en San José Pinula, donde los pandilleros se hacen pasar por inquilinos y luego raptan a sus víctimas.

"Se ha visto en los últimos meses, es la problemática de que muchas personas están arrendando y dando en alquiler sus casas, inclusive en áreas residenciales. Generalmente, por el tema de las pandillas y el narcomenudeo, mandan a una persona de avanzada edad con niños. Los dueños de las casas reciben hasta tres, cuatro o seis meses por adelantado, pero a los días ya no llega la señora con los niños, sino que llegan pandilleros o distribuidores de droga que llegan a causar grave daño", comentó.

Según la PNC, ha dado seguimiento a denuncias relacionadas con esta modalidad en San José Pinula, Fraijanes, Santa Catarina Pinula, Amatitlán y la zona 18 de la Ciudad de Guatemala.

"La misma población está llevando delincuentes a vivir cerca de ellos. No saben el peligro con que se están metiendo al dar estas casas en alquiler", expresó.

Añadió que los propietarios deben mantenerse atentos cuando las personas que inicialmente alquilaron la vivienda son sustituidas por otros ocupantes.

"Al notar este cambio de personas, no solo al arrendar sino a vivir, informen y denuncien a la Policía Nacional Civil para realizar allanamientos, porque nos hemos dado cuenta de que inclusive hasta secuestros ha habido en áreas residenciales donde necesariamente no tendría que pasar nada porque es un área aparentemente segura y con seguridad privada", indicó.

La advertencia de la PNC surge luego del rescate de una mujer de 54 años que, según la investigación del Ministerio Público (MP), permaneció cautiva durante dos meses en su propia vivienda, ubicada en el condominio Valle de Navarra, en San José Pinula.

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De acuerdo con la Fiscalía contra Secuestros, una mujer respondió a un anuncio en el que la víctima ofrecía una habitación en alquiler y, tras ganarse su confianza, ingresó al inmueble junto con otros presuntos integrantes del Barrio 18. La investigación sostiene que el grupo tomó el control de la vivienda, mantuvo retenida a la propietaria y la obligó a participar en la venta y distribución de droga, bajo amenazas de muerte contra ella y su familia.

El rescate ocurrió el 10 de agosto, luego de que una vecina observara a la víctima pedir auxilio desde una ventana y alertara al administrador del residencial, quien notificó a la policía.

Agentes del Comando Antisecuestros montaron un operativo de vigilancia, ingresaron al inmueble y capturaron a seis presuntos integrantes de la pandilla. Un juez los ligó posteriormente a proceso por el delito de plagio o secuestro.

Custodio aseguró que las estructuras criminales buscan instalarse en residenciales porque aprovechan la percepción de seguridad.