Ministerio Público confirma amenazas contra fiscales y mantiene alerta ante posibles ataques del Barrio 18

El Ministerio Público (MP) confirmó amenazas de pandilleros del Barrio 18 contra fiscales del área metropolitana y de Petén, por lo que permanecen en alerta ante posibles ataques de ese grupo, informaron fuentes de la Fiscalía.

Sin proporcionar más detalles, fuentes del Ministerio Público confirmaron la alerta de ataques contra fiscales.

“Sí recibimos alerta de ataque hacia nosotros por parte del Barrio 18 el día lunes”, refirió la fuente.

El MP no ha revelado detalles sobre investigaciones que hayan motivado dichas amenazas y tampoco dio a conocer la identidad de los fiscales ni las fiscalías a las que pertenecen.

Comunicación Social del MP no dio detalles del caso, por lo que se desconoce si las amenazas provienen de alguna clica en específico o si se originaron en alguna cárcel.

Tampoco dio detalles sobre las medidas de seguridad que se implementarán para proteger a los fiscales que son objeto de las intimidaciones.

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