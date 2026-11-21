Dos hombres murieron en un ataque armado registrado la noche de este sábado 21 de noviembre en el caserío Valle Abajo, municipio de San Jorge, Zacapa, uno de los dos departamentos donde permanece vigente el estado de sitio decretado por el Gobierno ante una serie de hechos violentos atribuidos a estructuras vinculadas con el narcotráfico.

Los Bomberos Voluntarios de la 23 Compañía acudieron al lugar y localizaron a las víctimas con múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. Los socorristas confirmaron que ambos hombres habían fallecido.

Hasta el momento del reporte, las víctimas no habían sido identificadas y se desconocían las circunstancias del ataque y el posible móvil.

Zacapa e Izabal permanecen bajo estado de sitio

El ataque ocurre mientras Zacapa e Izabal permanecen bajo estado de sitio, decretado por el presidente Bernardo Arévalo el 14 de noviembre, mediante el Decreto Gubernativo 8-2026, por un plazo de 30 días. La medida fue ratificada por el Congreso de la República el 17 de noviembre.

El Gobierno justificó la decisión por una serie de ataques armados, amenazas e intimidaciones contra la población y las autoridades, que, según los informes oficiales, están relacionados con el narcotráfico y organizaciones criminales transnacionales.

Entre los antecedentes de violencia en Zacapa destacan el ataque del 27 de septiembre en Huité, que dejó ocho fallecidos, y la emboscada del 6 de noviembre en Río Hondo, en la que murieron el diputado Julio César Portillo Paz y tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). El estado de sitio permite reforzar los operativos de seguridad de la PNC y el Ejército en ambos departamentos.

Otro ataque armado deja un herido en la zona 7 capitalina

En otro hecho de violencia registrado este sábado 21 de noviembre, una persona resultó herida en un ataque armado frente al parque Erick Barrondo, en la zona 7 de la Ciudad de Guatemala.

Los Bomberos Voluntarios informaron que movilizaron ambulancias de tres compañías cercanas al lugar. Los socorristas estabilizaron a la víctima y la trasladaron de emergencia al Hospital Roosevelt.

Técnicos en Urgencias Médicas brindaron atención prehospitalaria a varias víctima, quienes presentaban crisis nerviosa. Las circunstancias del incidente deberán ser investigadas por las autoridades. https://t.co/vZb7aBfjoR — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) November 22, 2026

Por su parte, los Bomberos Municipales brindaron atención prehospitalaria a familiares de la persona herida, quienes presentaban crisis nerviosa.

Las circunstancias de este segundo ataque aún deberán ser esclarecidas por las autoridades.

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