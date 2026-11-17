El Congreso ratificó el estado de Sitio emitido por el Organismo Ejecutivo en contra de la violencia, pero criticó la supuesta lentitud con la que actuó el presidente Bernardo Arévalo y sus ministros.

Zacapa ha sido blanco de una serie de hechos violentos, destacando la masacre de Huité, que dejó ocho personas asesinadas el 27 de septiembre, y el ataque armado en Río Hondo, que le costó la vida al diputado Julio Portillo, el 6 de noviembre.

Pero el gobierno de Bernardo Arévalo emitió un estado de Sitio para combatir a las estructuras criminales en Zacapa e Izabal el 14 de noviembre, 48 días después de los hechos registrados en Huité.

La medida impuesta por el Ejecutivo, que fue publicada en el Diario de Centro América el pasado 15 de noviembre, estipula que las fuerzas de seguridad pueden actuar con mayor libertad durante 30 días.

El estado de Sitio le permite a las fuerzas de seguridad ejecutar allanamientos y órdenes de captura sin que se tenga una orden de juez, con el fin de controlar, de forma más efectiva a las estructuras criminales.

La medida de excepción fue apoyada por el pleno de diputados y se ratificó en una sola sesión, recibiendo 147 votos a favor de la medida que busca controlar a grupos criminales en los dos departamentos.

Además, el pleno aprobó modificar el estado de Sitio para que las fuerzas de seguridad tomen el control de los centros carcelarios y centros de privación de libertad del país, y remarcó que ninguna persona puede ser perseguida por sus opiniones durante la medida de excepción.

También se presentó una enmienda para incluir al departamento de Huehuetenango entre las áreas del país bajo estado de Sitio no fue aprobada, la sugerencia apenas alcanzó 41 votos a favor.

Las críticas

Diputados de distintos bloques hicieron público el apoyo a favor de la medida que busca ampliar el campo de acción de las fuerzas de seguridad, no sin antes criticar lo tarde en que el presidente Arévalo y sus ministros, actuaron.

Cristian Álvarez, de Compromiso Renovación y Orden (Creo), cuestionó que la medida del Ejecutivo tan solo se enfoca en dos departamentos, cuando los hechos de violencia ocurren también en otras áreas del país.

“Es la zona 18, Villa Nueva, Escuintla (…) son varias colonias que día con día sufren el miedo para salir a las calles. Hay formas, pero lo que hace falta es voluntad y acciones con pantalones bien puestos y bien amarrados”, dijo.

También el diputado Elmer Palencia, jefe del bloque Valor, criticó al oficialismo por haber defendido en su oportunidad al exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, a quien asoció con grupos criminales por la fuga de 20 líderes pandilleros de la Mara 18.

“El presidente en reiteradas ocasiones ha dicho y se excusó que por no haber cambios en la cúpula del Ministerio Público no podía haber seguridad, hoy ya hizo el cambio que la Constitución le permite (…) lo que no cambia es el ambiente de violencia, no es solamente en Zacapa e Izabal, esto es generalizado”, enfatizó Palencia.

El diputado José Chic, del bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), que ha dado seguimiento a temas de seguridad, dijo que sin una estrategia clara, el estado de Sitio no dará resultados.

“Se necesitan resultados reales, si no solo vamos a tener un territorio militarizado por 30 días, pero cuando salgan de los departamentos, nuevamente las estructuras criminales van a regresar, pero con más fuerza”, explicó.