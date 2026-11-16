Las actividades enmarcadas para las elecciones generales del 2027 no están prohibidas bajo el estado de Sitio que ordenó el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, medida vigente en los departamentos de Zacapa e Izabal.

Eso según la postura asumida por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que celebraron este lunes 16 de noviembre una reunión con representantes de los partidos políticos.

El gobierno de Arévalo emitió un acuerdo para establecer estado de Sitio en Zacapa e Izabal a consecuencia de los últimos casos de criminalidad, sin que esto afecte los preparativos para las elecciones generales del 2027.

Actualmente los partidos políticos se encuentran celebrando asambleas departamentales y municipales, mientras que el TSE realiza jornadas de empadronamiento en distintos puntos del país.

“EL TSE mantendrá las jornadas de empadronamiento, obviamente establecimiento horarios diurnos, en circunstancias de plena seguridad para nuestro personal y los usuarios”, explicó el magistrado Mario Alexander Velásquez

De la misma manera el TSE mantendrá los nombramientos para que el personal de la autoridad electoral observe las distintas asambleas que los partidos políticos ya tienen programadas, y que no se ven interrumpidas por el estado de Sitio.

“Creemos que lo correcto es que debe de haber una coordinación y hacer las gestiones ante Gobernación Departamental y el Ministerio de Gobernación en donde se tengan asambleas programadas en las zonas bajo estado de excepción, que son parte del proceso electoral”, aconsejó el magistrado.

Así mismo Velásquez hizo una recomendación a los partidos políticos: “Les pido que tengamos las consideraciones del caso y el proselitismo si debería de considerarse”.

Empadronados y centros de votación

Hasta octubre de este año las estadísticas del TSE apuntan que hay 10 millones 315 mil 823 ciudadanos empadronados, pero se estima que el número sea mayor en las próximas semanas.

Gloria López, Directora Electoral, estima que el número de empadronados que estarían participando en las elecciones generales del 2027 podría estimarse es 11 millones de ciudadanos.

Actualmente el TSE continúa con una serie de jornadas de empadronamiento que han hecho que la cantidad de ciudadanos aptos para participar en las siguientes elecciones sea mayor a 2023, que reportó 9 millones 361 mil 68 empadronados.

Pero por el aumento en la cantidad de votantes para el 2027, la Dirección Electoral proyecta que serán necesarios tener más centros de votación que en las elecciones 2023.

Para el 2027 se proyectan alrededor de 4 mil 205 centros de votación, mientras que en los últimos comicios el TSE habilitó 3 mil 468 centros para la emisión del sufragio.

El TSE concluye con el proceso de empadronamiento el próximo 20 de marzo, según las fechas del calendario electoral que sirve de guía, para que autoridades y partidos políticos, se preparen para las elecciones 2027.