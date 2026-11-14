Gobierno de Guatemala decreta estado de Sitio en Zacapa e Izabal por 30 días tras hechos violentos

El Gobierno del presidente Bernardo Arévalo ha declarado este 14 de noviembre estado de Sitio en los departamentos de Zacapa e Izabal debido a los recientes hechos violentos registrados en esos sectores.

Mediante un decreto gubernativo al que tuvo acceso Prensa Libre, se indica que el estado de Sitio se establece con base en "informes de seguridad emitidos por las autoridades competentes en los cuales se ha determinado actividades vinculadas al narcotráfico".

Dentro de las justificaciones señaladas en el acuerdo, se detalla que las acciones violentas se derivan de "organizaciones criminales transnacionales y terroristas que han derivado en actos de violencia, intimidación o amenaza".

El acuerdo señala que el estado se declara en Zacapa e Izabal por un plazo de 30 días, a partir de este 14 de noviembre.

Dentro de las medidas que aplica el estado de sitio, según el acuerdo, está:

Limitar celebraciones y reuniones al aire libre, manifestaciones públicas y otros espectáculos.

Disolver por la fuerza cualquier reunión o manifestación pública que se lleve a cabo sin una previa autorización

Disolver por la fuerza cualquier grupo o manifestación en donde se haga uso de armas de fuego o se recurra a actos de violencia.

Prohibir la circulación de vehículos en zonas determinadas, así como impedir su salida fuera de las poblaciones determinadas.

Exigir a las autoridades mantener el funcionamiento de los servicios públicos que se estimen necesarios.

Ordenar la detención de toda persona sospechosa que altere el orden público, esto sin necesidad de mandamiento judicial

Repeler cualquier acción, ya sea individual o colectiva que fuera contraria a los acuerdos que buscan reestablecer la normalidad de la zona.

El acuerdo también señala que las autoridades podrán ordenar el allanamiento de domicilios o cualquier otro lugar, sin necesidad de una orden de juez, en los siguientes casos:

Si en dichos domicilios se encuentran personas con las que se haya liberado una orden de captura o detención

Si dentro de los domicilios se encuentran armas de fuego.

El Gobierno de Guatemala informa a la población: pic.twitter.com/fhJhUoWvI7 — Gobierno de Guatemala 🇬🇹 (@GuatemalaGob) November 15, 2026

De 400 a 600 soldados

El estadio de Sitio se da luego de que el Ejército de Guatemala desplegara este sábado alrededor de 400 y 600 soldados en Zacapa e Izabal.

Esto se debe a los recientes hechos violentos, donde se incluyen dos ataques armados ocurridos el pasado 13 de noviembre que dejó un saldo de siete personas fallecidas.

El coronel Mynor Reyes, director de Prensa del Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef), confirmó a Prensa Libre que la movilización responde principalmente a los acontecimientos registrados en Zacapa.

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