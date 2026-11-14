“Parcero”, presunto lugarteniente de “Haroldito” Lorenzana, fue asesinado en Zacapa y era buscado desde el 2025

Alrededor de la 1.10 horas del viernes 13 de noviembre, un grupo de hombres fuertemente armados ingresó en el caserío El Tocino, aldea La Majada, Zacapa, a bordo de unas diez camionetas agrícolas. Vestían uniformes camuflados, cascos y pasamontañas.

Durante la incursión murieron cinco personas, entre ellas José Raúl Archila Romero, alias “Parcero”, a quien una fuente policial identifica como supuesto lugarteniente de Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, conocido como “Haroldito”.

“¿Dónde está Kenneth?”, gritaban los integrantes del grupo armado, según el testimonio de una mujer recogido por la Policía Nacional Civil (PNC).

La testigo declaró que los hombres localizaron a Kenneth Stuard Pacheco Perdomo y se lo llevaron. Posteriormente quedó libre, según confirmó su padre, Jorge Vinicio Pacheco Pérez, quien relató que acudió al lugar después de recibir una llamada de auxilio de su hijo.

Kenneth tiene 21 años, según un registro consultado por Prensa Libre en el sistema oficial. El informe policial inicial le atribuyó 35.

Los disparos alcanzaron a varias personas en distintos puntos de la comunidad. Entre los fallecidos estaban Claudia Verónica Perdomo Salguero, de 41 años, y sus hijos Bryan Steven y Brandon Vinicio Pacheco Perdomo, de 21 y 17 años. También murieron Diego Andrés Fajardo Ávalos, de 23 años, y José Raúl Archila Romero, de 48.

La PNC reportó cuatro hombres y una mujer fallecidos, además de tres mujeres heridas. Los investigadores localizaron cuerpos dentro de un microbús y junto a una motocicleta, así como vehículos con múltiples impactos de bala.

Cuando una patrulla de la PNC llegó al sector, también fue atacada. El informe de la Comisaría 24 señala que la unidad recibió ocho impactos de bala.

En la escena quedaron numerosos indicios balísticos, vehículos y motocicletas. El Ministerio Público (MP) confirmó inicialmente cuatro cuerpos localizados, mientras la Policía reportó cinco víctimas mortales.

La investigación busca establecer quiénes integraban el grupo armado, quién ordenó la incursión y cuál era su objetivo. Hasta las 14.55 horas del 14 de noviembre del 2026, ni el MP, la PNC, el Ministerio de Gobernación y el Ejército, habían respondido a consultas de este diario.

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El padre de Kenneth relata cómo ocurrió el ataque

Jorge Vinicio Pacheco Pérez contó que recibió una llamada de su hijo alrededor de la 1.15 horas del viernes 13 de noviembre.

“Mi hijo nos llamó como a la 1.15 de la mañana pidiéndonos auxilio, que le habían entrado a robar”, relató.

Pacheco Pérez aseguró que acudió inmediatamente al lugar, incluso sin detenerse a ponerse una camisa.

Al llegar, se enfrentó verbalmente a los hombres armados, pero cuando observó que varios se dirigían hacia él, se escondió entre unos matorrales.

El hombre afirmó que su hijo fue privado de libertad y posteriormente liberado.

“Cuando se dieron cuenta que mi hijo no era el objetivo, lo dejaron libre. Si mi hijo ahí está, ahí está vivo”, declaró.

Pacheco Pérez relató que durante la incursión perdió a su esposa y a dos hijos.

“Esto no es justo, porque nosotros aquí todas las comunidades nos conocen que somos gente de bien, comerciantes”, expresó.

También aseguró que los atacantes utilizaron su vehículo para retirarse del lugar, después de que él lo dejara con las llaves puestas.

El padre rechazó versiones que relacionan a su familia con actividades relacionadas con drogas.

“Nosotros somos comerciantes”, afirmó, y recordó que comenzó a trabajar con una panadería cuando tenía 24 años.

En su declaración sostuvo que escuchó a integrantes del grupo armado hablar en inglés y que, por su acento, consideró que eran estadounidenses.

La nacionalidad de los atacantes no ha sido establecida por las autoridades, por lo que esa afirmación permanece como parte del testimonio del entrevistado.

Pacheco Pérez pidió que se investigue lo ocurrido y se identifique a los responsables.

“Lo que le exijo a las autoridades es que se investigue y que se aclare y dar con los culpables, porque pues no es justo perder tres miembros de la familia”, manifestó.

El MP investiga las distintas escenas del ataque

El Ministerio Público (MP) informó que mantiene una investigación por el ataque armado ocurrido el 13 de noviembre en el caserío El Tocino, aldea La Majada, Zacapa, donde murieron cinco personas y otras tres resultaron heridas.

Según la institución, los disparos alcanzaron a personas y vehículos en distintos puntos de la comunidad, por lo que fue necesario desplegar equipos fiscales, técnicos y policiales para documentar las escenas y recolectar indicios.

La Fiscalía explicó que la extensión del lugar y las características de la incursión requieren una investigación integral para establecer las responsabilidades penales.

El MP señaló que las diligencias forman parte de las acciones institucionales para investigar las dinámicas criminales en el área y dar seguimiento a los hechos.

Asimismo, hizo un llamado a la población para que proporcione, mediante los canales institucionales, información que pueda contribuir a identificar a los responsables y esclarecer lo ocurrido.

“Parcero” era buscado desde el 2025

José Raúl Archila Romero, nacido en Estanzuela, Zacapa, había sido buscado durante un operativo antinarcótico efectuado el 15 de octubre del 2025 en ese departamento.

Dos fuentes con conocimiento de aquella investigación, una de la PNC y otra del MP, confirmaron a Prensa Libre que los agentes intentaron localizarlo en un inmueble de El Tocino, como parte del operativo El Maguey.

Archila Romero no se encontraba en la propiedad cuando llegaron los investigadores.

“Era a quien se buscaba, pero no fue localizado en ese inmueble en esa ocasión. Se capturó a una mujer”, explicó una fuente policial que solicitó mantener su identidad en reserva.

Según confirmó, la detenida fue Yadira Vanessa E., identificada en las publicaciones oficiales del operativo del 2025.

La fuente sostiene que contra Archila Romero existía una orden judicial de captura.

La segunda fuente, vinculada con el MP y no autorizada para brindar declaraciones, confirmó que Archila figuraba entre las personas buscadas durante las diligencias.

Prensa Libre hizo varias consultas sobre el tema a la Oficina de Información y Prensa del Ministerio Público, pero la institución no había respondido al cierre de esta publicación. Se incluirá su postura cuando la comparta.

https://twitter.com/prensa_libre/status/2121401858056954202?a=ZUsrU3hyFAm6-D1wNPw&s=20

El operativo El Maguey

El 15 de octubre del 2025, la Fiscalía contra Delitos Transnacionales coordinó una serie de allanamientos en Zacapa, con apoyo de unidades especializadas de la PNC. La operación fue denominada El Maguey.

Durante las diligencias se localizaron armas de fuego, municiones, vehículos, drogas y recipientes con sustancias químicas presuntamente relacionadas con la elaboración de estupefacientes.

Los resultados divulgados por las autoridades incluyeron la incautación de siete vehículos, cinco armas de fuego, tres teléfonos celulares y Q2 mil 120.

También fueron capturados Mario Abelardo Z. y Yadira Vanessa E., señalados por posibles delitos relacionados con comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.

Otro de los detenidos fue Wilder Arnoldo R., agente de la División de Información Policial, señalado de asociación ilícita y revelación de secretos.

En aquel momento, los comunicados oficiales no identificaron a Archila Romero como objetivo de las diligencias.

La fuente policial consultada ahora por Prensa Libre afirma que el inmueble donde pretendían localizarlo era utilizado como lugar de trabajo y vivienda. También sostiene que allí se investigaban actividades relacionadas con la elaboración de drogas.

Las autoridades no han confirmado públicamente si esa propiedad es la misma donde ocurrió alguno de los ataques del 13 de noviembre del 2026.

Lea el antecedente: Allanamientos en Zacapa dejan capturas, armas y drogas; entre los detenidos hay un agente de PNC

El vínculo señalado con “Haroldito” Lorenzana

Una fuente policial identifica a Archila Romero, conocido como “Parcero”, como supuesto lugarteniente de Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, alias “Haroldito”, requerido por Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

Según su versión, los investigadores atribuían a Archila funciones vinculadas con operaciones financieras y lavado de dinero mediante una empresa.

La información comercial obtenida por Prensa Libre identifica a José Raúl Archila Romero como titular de Importadora y Comercializadora Archila.

Los registros de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) indican que el contribuyente obtuvo su inscripción tributaria el 31 de enero del 2005, en la oficina de Zacapa.

El establecimiento comercial comenzó operaciones el 2 de mayo del 2006 y figura como activo en una constancia emitida el 14 de noviembre del 2026.

https://twitter.com/MPguatemala/status/2121708781750911297?a=TH9w2NEN8cwMF8mXdvU&s=20

El documento también consigna una afiliación activa al impuesto sobre la renta y una afiliación inactiva al impuesto al valor agregado.

La inscripción tributaria acredita la existencia del negocio, pero no demuestra operaciones de lavado de dinero.

La fuente policial sostiene que Archila era un colaborador de “Haroldito”, nieto de Waldemar Lorenzana Lima, conocido como “el Patriarca”, fundador de la organización familiar que durante décadas participó en el tráfico internacional de cocaína desde el oriente guatemalteco.

Estados Unidos atribuye funciones de liderazgo a Lorenzana Terraza y ofrece hasta US$5 millones por información que conduzca a su arresto o condena.

El viernes 13 de noviembre, el Departamento de Estado estadounidense también anunció la designación de los Lorenzana como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado.

https://twitter.com/MPguatemala/status/2121361412731650502?a=Pom2H01f0hoaOvNKPXc&s=20

Los objetivos del ataque

El informe policial del 13 de noviembre identifica a Kenneth Stuard Pacheco Perdomo como la persona por la que preguntaban los integrantes del grupo armado.

Una testigo relató que los hombres llegaron a la comunidad, exigieron conocer su paradero y posteriormente se lo llevaron. Su padre, Jorge Vinicio Pacheco Pérez, confirmó que Kenneth fue liberado.

Según el testimonio del padre, los atacantes dejaron libre a Kenneth al darse cuenta de que no era la persona que buscaban. Esa versión todavía no ha sido corroborada públicamente por los investigadores.

Por otra parte, una fuente policial señala que José Raúl Archila Romero tenía antecedentes en investigaciones antinarcóticas y que pudo haber sido un objetivo del ataque.

La fuente policial consultada por Prensa Libre considera que una de las hipótesis sobre el ataque podría estar relacionada con disputas entre organizaciones criminales.

Las mujeres heridas

Durante la incursión armada resultaron heridas de bala tres mujeres, identificadas en información proporcionada a Prensa Libre como Delman del Carmen Salguero y Salguero, de 59 años; Yeraldin Mariela Fuentes Mejía, de 25, y Flor de María Celeste Muñoz Salguero, de 30.

Las tres fueron trasladadas a un centro asistencial. Según las pesquisas preliminares, fueron víctimas colaterales del ataque armado.

Las consultas en registros públicos permitieron localizar antecedentes administrativos de personas cuyos nombres coinciden con los de las heridas.

Una nómina de remuneraciones de la Municipalidad de Zacapa correspondiente al 2024 incluye a una persona identificada como Yeraldin Mariela Fuentes Mejía, quien aparece como asistente del Departamento de Control de Personal, en Recursos Humanos.

Asimismo, documentos del Instituto Nacional de Bosques (INAB), relacionados con el Programa de Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal (PINPEP), contienen registros a nombre de Flor de María Celeste Muñoz Salguero y de Delman del Carmen Salguero y Salguero de Muñoz, en la región de Zacapa.