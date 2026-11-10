Congreso califica como crimen político el ataque en contra del diputado Julio Portillo

Los crímenes de las últimas semanas son calificados de violencia política por diputados del Congreso, que critican las medidas de seguridad del gobierno del presidente Bernardo Arévalo, a poco más de dos meses de iniciar el periodo electoral 2027.

El pleno del Congreso tuvo este martes su primera sesión plenaria después del ataque armado registrado el vieres 6 de noviembre, en Río Hondo, Zacapa, que dejó cuatro personas fallecidas, entre ellas el diputado, Julio Portillo.

El diputado formaba parte de la décima legislatura del periodo 2024-2028, electo por el distrito de Zacapa por el partido político Cabal, cuando la organización era liderada por el excandidato presidencial Edmond Mulet.

Portillo se desligó de Cabal, que ahora lidera el diputado Luis Aguirre, y decidió incorporarse con la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Pero el diputado fue víctima de un ataque armado en Zacapa, que también dejó la muerte de tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), destinados para la seguridad del congresista.

Las primeras versiones daban cuenta que Portillo se encontraba estable y que sería trasladado a un centro asistencial, pero al pasar las horas la versión fue otra y daba cuenta que el diputado estaba herido de gravedad.

El diputado Julio Portillo fue velado el fin de semana. Fotografía: Cortesía.

Finalmente, la noche del 6 de noviembre, autoridades del Congreso y del partido político UNE, confirmaron la muerte del diputado Portillo a consecuencia del ataque armado.

También el sábado 17 de octubre el abogado Juan Francisco Solórzano Foppa fue víctima de un ataque armado, profesional del derecho que había mostrado intenciones políticas en 2023 y que era activo en redes sociales analizando la conducta criminal en el país.

Es violencia política

En la primera parte de la sesión legislativa, el Congreso rindió homenaje al diputado Portillo. Colocó una ofrenda floral en su curul, una moña negra en la bandera nacional que está en el hemiciclo y ofreció un minuto de silencio.

Diputados de distintos bloques lamentaron el fallecimiento del diputado Portillo, pero dejaron claro que los últimos hechos de violencia tienen un trasfondo político.

Diputado coloca una moña negra en homenaje al diputado Julio Portillo. Fotografía: Prensa Libre (Erick Ávila).

Orlando Blanco, integrante de la Junta Directiva del Congreso, e integrante del boque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), lamentó el hecho: “ningún guatemalteco, hombre o mujer, merece ser víctima de la violencia”.

Blanco añadió que se debe de exigir resultados al Ministerio Público (MP) y al Ministerio de Gobernación, ya que las cifras de violencia están escalando de manera significativa.

“El Congreso tiene que ser enérgico, sobre todo en un marco electoral, porque si no, vamos hacia una debacle de cara al año electoral; la violencia política no debe de tener cabida en Guatemala”, agregó.

También el diputado Inés Castillo, jefe del bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), dijo que los hechos de violencia recuerdan a las décadas de mayor violencia del país.

“Guatemala regresa a la época de los 1970 y 1980, no ha salido de esas noches oscuras donde tener diferencias en la forma de pensar era estar condenado a muerte”, señaló.

El diputado Byron Rodríguez, subjefe del bloque Todos, advirtió que los hechos de violencia, a meses del llamado a elecciones del 2027, son preocupantes.

Marco Antonio Villeda es el segundo ministro de Gobernación de la gestión de Arévalo, el primero fue Francisco Jiménez quien tiene ordenes de captura pendientes. Fotografía: EFE/ Mariano Macz.

“Las instituciones del sector justicia han venido a pedir incremento en los presupuestos, pero no estamos encontrando una política pública para que en el año 2027 los guatemaltecos tengan un mejor por venir en el ámbito de la seguridad”, indicó.

El opositor Allan Rodríguez, sugirió que es viable que se cite al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, para que rinda cuentas por los altos índices de violencia que se reportan en el país.

“El panorama no pinta nada bien, no solo para los políticos, sino para el pueblo de Guatemala (…) que no vengan a decir que es percepción, que los números se han reducido”, enfatizó.

Tan solo ayer, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó una mesa para prevenir la violencia electoral, explicando que el análisis del TSE no veía, a la fecha, que alguno de los crímenes recientes tuviera fondo político.

Nuevo diputado

El pleno del Congreso recibió este martes 10 de noviembre a Marvin Esaúa Rivas Castañeda como nuevo diputado, luego de ser llamado en sustitución de Julio Portillo, quien murió la semana pasada tras un ataque armado.

El nuevo diputado tendrá que completar lo que resta de la décima legislatura para el periodo 2024-2028. Rivas Castañeda fue convocado y rindió juramento, incorporándose al parlamento guatemalteco.

En las elecciones generales de 2023, Rivas acompañó a Julio Portillo, siendo los candidatos al Congreso representando al departamento de Zacapa por el partido político Cabal.