TSE no identifica violencia electoral en el crimen contra el diputado Julio Portillo

El pasado viernes el diputado Julio Portillo murió tras ser víctima de un ataque armado en Río Hondo, Zacapa, pero ese hecho de violencia no es atribuido a violencia electoral.

Eso según el análisis del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que presentó este 9 de noviembre la Mesa Nacional de Prevención de la Conflictividad Electoral.

Esta instancia busca prevenir escenarios de violencia para las elecciones generales del 2027, creando un mapa de escenarios vulnerables para buscar las estrategias idóneas que garanticen la armonía durante el proceso electoral.

En la Mesa Nacional de Prevención de la Conflictividad Electoral participan las instituciones de Estado en materia de seguridad, así como aquellas enfocadas en educación y cultura de paz.

El magistrado Mario Alexander Velásquez, explicó que, entre las acciones necesarias para garantizar un espacio de paz y armonía en la futura contienda política, está el reconocer la decisión popular y los resultados electorales.

“Para tener un proceso electoral en cultura de paz, sin violencia y sobre todo que sea respetado los resultados electorales por todos los sectores de la sociedad y esto nos conviene para evitar la violencia electoral.”, dijo.

El TSE tiene planificada hacer la convocatoria a elecciones 2027 el viernes 22 de enero, con lo que se oficializará la futura contienda electoral para definir la presidencia del país, el Congreso y los gobiernos municipales.

Para lo que resta del año, al menos 13 partidos políticos programaron asambleas en la que esperan presentar su propuesta de binomio presidencial.

El caso Portillo

El magistrado Velásquez fue consultado sobre los últimos hechos de violencia, que incluye el crimen contra el diputado Portillo, pero hasta ahora el análisis del TSE no lo identifica como violencia de índole electoral.

“Lamentamos todos los hechos de violencia que se dan en el país, pero ese no es un proceso que el TSE pueda estudiar y pueda de alguna manera contrarrestar, porque no corresponde al TSE. Lo que corresponde al TSE es tener acciones para evitar la conflictividad que nazca del proceso electoral”, dijo.

Magistrado Velásquez y el Jefe de la Unidad de Medios y Secretario en funciones del TSE. Fotografía: TSE.

Velásquez, añadió: “Hoy por hoy, ningún hecho de violencia podemos considerarlo nosotros como conflictividad electoral, porque no se tiene determinado que sea por el proceso electoral”, remarcó Velásquez.

El funcionario electoral puso como ejemplos de violencia electoral una quema de papeletas, un problema dentro de un centro de votación y una disputa entre simpatizantes de organizaciones políticas.

“Pero el resto de violencia que pueda estar alrededor del proceso electoral o alrededor de los actores políticos, no podemos considerarla como violencia electoral”, indicó.

Municipios bajo análisis

En la misma reunión, Pablo Portocarero, jefe de la Unidad de Medios y Secretario General en funciones del TSE, explicó que existen algunas áreas del país bajo vigilancia, por su posible vulnerabilidad en casos de violencia electoral.

“Existen cinco municipios priorizados actualmente, que son los cinco municipios donde se tuvo que repetir la elección del año 2023 por diferentes situaciones”, dijo.

Así mismo tienen 52 municipios con un “índice alto” debido a su alto reporte de denuncias, mientras que hay 106 municipios en color amarillo, con riesgo que escalen a zonas de posible conflictividad.

Portocarrero indicó que algo vital para evitar la conflictividad electoral es combatir la desinformación, por lo que los futuros votantes no deben informarse únicamente por lo que dicen los candidatos.

Recomendó consultar los canales oficiales “del TSE, y sobre todo de ustedes (la prensa), que son el canal de comunicación entre, en este caso, el TSE y la población”, indicó.

Deben ampliar

Para el analista político Renzo Rosal, es positivo que el nuevo TSE implemente una mesa de este tipo, “hay que tomar en cuenta que de elección tras elección lo hace, no es la primera vez”.

Pero para el experto es necesario que el TSE haga un análisis amplio de la violencia, incluyendo como la violencia común si tiene influencia, directa o indirectamente, sobre las elecciones generales.

“Queda de manifiesto que hay otro tipo de violencia que se expresa electoralmente que no tiene vínculo con las elecciones. Me refiero a los últimos sucesos como con Foppa, Huité, no tienen vínculo directo a lo electoral, pero si van a influir en lo electoral”, advierte.

Para Rosal es necesario que el TSE no descuide esta parte, ya que hacerlo puede generar un efecto poco productivo en materia de prevención, “hay que juntar las dos, porque si solo vemos algo como violencia electoral solo vemos la mitad o menos del fenómeno”.