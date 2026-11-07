De Huité a Río Hondo: los ataques armados en Zacapa y las cifras de homicidios año con año

Ocho muertos en Huité, un concejal atacado a balazos en Estanzuela y un atentado contra un diputado que dejó cuatro fallecidos en Río Hondo. Estos son algunos de los hechos armados en Zacapa durante el 2026, un año en el que los homicidios aumentaron 13.6% durante los primeros nueve meses.

El ataque más reciente ocurrió el viernes 6 de noviembre, cuando hombres armados emboscaron la comitiva del diputado Julio César Portillo Paz, en el km 137 de la ruta al Atlántico, en Río Hondo. Tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) murieron durante el atentado y el legislador falleció horas después en el Hospital Regional de Zacapa.

Las cifras muestran un incremento de la violencia homicida. Según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Zacapa registró 67 homicidios entre enero y septiembre del 2026, frente a los 59 contabilizados durante el mismo período del 2025.

De acuerdo con el CIEN, Zacapa ocupó el octavo lugar nacional por cantidad de homicidios acumulados hasta septiembre, detrás de Guatemala, Escuintla, Petén, Chiquimula, Santa Rosa, Izabal y Chimaltenango.

PNC reporta 792 homicidios en Zacapa

155 en el 2019

94 en el 2020

109 en el 2021

80 en el 2022

104 en el 2023

84 en el 2024

90 en el 2025

76 hasta el 30 de octubre de 2026

Huité: ocho muertos y cuatro escenas del crimen

El 27 de septiembre, Huité fue escenario de una serie de ataques armados que dejaron ocho personas fallecidas. El Ministerio Público (MP) procesó cuatro escenas: el ingreso al municipio, el barrio El Campo, el caserío El Corralito, de la aldea El Encinal, y las inmediaciones de la Escuela Oficial de Párvulos.

En las diligencias se localizaron inicialmente siete fallecidos, cuatro hombres y tres mujeres. Otra persona murió después de haber sido trasladada a un centro asistencial.

Por este hecho, el presidente Bernardo Arévalo anunció el 30 de septiembre pasado, que había instruido al Ministerio de la Defensa Nacional integrar una comisión para esclarecer lo ocurrido.

El 8 de octubre, el Ministerio de la Defensa indicó que puso a 107 militares de distintas jerarquías a disposición del Ministerio Público por los hechos registrados en Huité.

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Estanzuela: un concejal atacado en la carretera

El 13 de septiembre, el concejal III de Usumatlán, William Alberto Ramírez Ramírez, fue atacado a balazos cuando se desplazaba en un vehículo por el sector de Chispán, Estanzuela.

El automotor presentaba varios impactos de bala en el parabrisas. Los Bomberos Municipales Departamentales auxiliaron al funcionario y lo trasladaron herido al Hospital Regional de Zacapa, tres días después murió.

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Río Hondo: cuatro muertos en ataque contra diputado

El 6 de noviembre, se registró una emboscada a la comitiva del diputado Julio César Portillo Paz. El legislador viajaba por Río Hondo cuando ocurrió el atentado en el que murieron tres policías asignados a su seguridad: Jorge Paau Xicol, Érick Armides Ramos Osorio y Fernando Reyes Aldana.

Portillo Paz llegó con vida al Hospital Regional de Zacapa aproximadamente a las 17.45 horas. Fue operado de emergencia, pero falleció a las 21.58 horas.

Gobernación Departamental informó que se coordinó un helicóptero militar con capacidad de navegación nocturna para trasladarlo a la capital. La aeronave aterrizó en Zacapa, pero la gravedad de las heridas impidió efectuar el traslado.

El hospital continúa bajo seguridad perimetral de la PNC. Gobernación indicó que posteriormente se analizará si los agentes permanecerán en el lugar.

En la escena del atentado, el MP localizó más de 90 indicios balísticos. La PNC informó que los atacantes utilizaron fusiles