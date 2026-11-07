Caso Julio Portillo: videos muestran escena del crimen con cuatro vehículos y más de 50 indicios balísticos

Cuatro vehículos, entre ellos una motocicleta de la Policía Nacional Civil (PNC), quedaron en la escena del ataque armado contra el diputado Julio César Portillo Paz, en Río Hondo, Zacapa. Los videos de las diligencias del Ministerio Público (MP) muestran a los fiscales mientras procesan el lugar donde fueron localizados más de 50 indicios balísticos.

El atentado ocurrido el viernes 6 de noviembre, en el km 137 de la ruta al Atlántico. En ese lugar, el congresista fue atacado junto con los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que le brindaban seguridad.

El ataque dejó cuatro fallecidos: tres policías que murieron durante el atentado y el diputado, quien fue trasladado herido al Hospital Regional de Zacapa, donde falleció horas después.

Según información de la PNC, los atacantes interceptaron al legislador y utilizaron fusiles para dispararle.

Cuatro vehículos en la escena del ataque

En la escena del crimen localizaron cuatro vehículos. Uno de ellos era una camioneta agrícola blanca en la que viajaba Portillo Paz. También había un picop blanco utilizado por sus escoltas y una motocicleta de la PNC en la que se desplazaban dos de los agentes que murieron durante el atentado.

El cuarto vehículo es otra camioneta agrícola blanca con placas P-824 KML, ubicada frente a los demás. Hasta el momento, las autoridades no han informado quiénes viajaban en ella.

Dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que viajaban en una motocicleta mueren durante el ataque armado contra el diputado Julio César Portillo Paz, en Río Hondo, Zacapa.. (Foto Prensa Libre: Cortesía )

Diputado murió horas después del ataque

Portillo Paz resultó gravemente herido durante el atentado y fue trasladado de emergencia al Hospital Regional de Zacapa.

El legislador ingresó al centro asistencial aproximadamente a las 17.45 horas. Debido a la gravedad de las heridas, el personal médico lo trasladó a la sala de operaciones para controlar las hemorragias y tratar las lesiones.

Después de la intervención quirúrgica, permaneció en cuidados intensivos, pero falleció a las 21.58 horas.

Luis Alberto Nájera García, director del hospital, explicó que el diputado presentaba múltiples heridas de bala, principalmente en el rostro y el cráneo.

"El señor diputado traía múltiples lesiones, pero las más importantes eran en la región facial y craneal, en la región de la cara y el cráneo", explicó el médico durante una conferencia de prensa.

Una camioneta agrícola blanca permanece en la escena del ataque armado contra el diputado Julio César Portillo Paz, frente al vehículo en el que viajaba el legislador y una motocicleta de la PNC. Las autoridades aún no informan quiénes se desplazaban en ella. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Tres policías murieron al proteger al diputado

Los agentes fallecidos fueron identificados como Jorge Paau Xicol, Érick Armides Ramos Osorio y Fernando Reyes Aldana.

El Ministerio de Gobernación informó que los policías respondieron al ataque armado para proteger la vida del diputado y que murieron en cumplimiento del deber.

La cartera señaló que el atentado fue perpetrado por individuos desconocidos y expresó su solidaridad con las familias de los agentes.

El presidente del Congreso, Luis Alberto Contreras Colíndres, junto con integrantes de la Junta Directiva y diputados de la X Legislatura, condenó el atentado y solicitó una investigación "pronta, transparente e imparcial".

El presidente Bernardo Arévalo, repudió el ataque armado ocurrido en Río Hondo, Zacapa. El mandatario expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y comentó que los policías fallecieron en cumplimiento del deber.

Arévalo también informó que instruyó a las fuerzas de seguridad a colaborar plenamente con el Ministerio Público (MP) para esclarecer el ataque e identificar a los responsables, con el propósito de que enfrenten a la justicia.

"No permitiremos que la violencia criminal se imponga sobre la vida y la seguridad de los guatemaltecos", dijo el presidente.

Videos muestran a fiscales del Ministerio Público mientras procesan la escena del ataque armado contra el diputado Julio Portillo, en Río Hondo, Zacapa, donde fueron localizados más de 50 indicios balísticos. (Video Prensa Libre: Mario E. Cerón)





Videos de Mario E. Cerón muestran a fiscales del Ministerio Público mientras procesan la escena del ataque armado contra el diputado Julio Portillo, en Río Hondo, Zacapa, donde fueron localizados más de 50 indicios balísticos. (Video Prensa Libre: Mario E. Cerón)



