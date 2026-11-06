¿Quién era Julio Portillo, el diputado que murió tras emboscada en Zacapa junto a tres policías?

Julio César Portillo Paz, diputado al Congreso de la República por Zacapa, murió este viernes 6 de noviembre, a los 36 años, después de resultar herido en un ataque armado contra su comitiva en el kilómetro 137 de la ruta al Atlántico, en Río Hondo, Zacapa.

En el ataque también murieron tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) asignados a su seguridad.

Portillo Paz integraba la X Legislatura, correspondiente al período 2024-2028. Llegó al Congreso por el partido Cabal, del cual fue expulsado en abril del 2025, después de señalamientos relacionados con presuntas exigencias de comisiones ilegales a autoridades municipales.

Su trayectoria política estuvo marcada por iniciativas relacionadas con agricultura, seguridad, educación, salud y economía, así como por controversias y denuncias que derivaron en actuaciones judiciales.

Portillo Paz nació el 2 de diciembre de 1990 y fue elegido diputado por el distrito electoral de Zacapa para el período 2024-2028, por el partido Cabal, organización política vinculada al excandidato presidencial Edmond Mulet.

Durante su gestión legislativa participó en propuestas relacionadas con el apoyo a productores agrícolas, la protección de jubilados, los servicios públicos, la seguridad ciudadana y el costo de vida.

Entre ellas figura la iniciativa 6343, que proponía crear el Fondo Nacional para el Acceso a los Insumos Agropecuarios, con el propósito de facilitar a los productores la adquisición de insumos utilizados en actividades agrícolas.

También participó en propuestas para reformar la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, promover una jubilación universal para adultos mayores y modificar disposiciones relacionadas con el salario mínimo y las pensiones.

El 31 de octubre del 2026, días antes del ataque armado, fue proclamado como integrante de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), partido dirigido por la excandidata presidencial Sandra Torres, según información de la agencia EFE.

Las comisiones que integró en el Congreso

De acuerdo con los registros legislativos proporcionados, Portillo Paz acumuló 14 participaciones en comisiones de trabajo durante tres períodos legislativos.

En el período 2026-2027 ocupaba las vicepresidencias de las comisiones de Seguridad Alimentaria y de Relaciones Exteriores. También era secretario de la Comisión de Pueblos Indígenas.

Período Comisión Cargo 2026-2027 Seguridad Alimentaria Vicepresidente 2026-2027 Relaciones Exteriores Vicepresidente 2026-2027 Pueblos Indígenas Secretario 2026-2027 Juventud Integrante 2026-2027 Energía y Minas Integrante 2026-2027 Economía y Comercio Exterior Integrante 2026-2027 Asuntos Electorales Integrante 2025-2026 Seguridad Alimentaria Integrante 2025-2026 Economía y Comercio Exterior Vicepresidente 2025-2026 Defensa del Consumidor y el Usuario Secretario 2025-2026 Asuntos Municipales Integrante 2024-2025 Defensa Nacional Integrante 2024-2025 Integración Regional Vicepresidente 2024-2025 Gobernación Integrante

Las 44 iniciativas legislativas en las que participó

El historial legislativo proporcionado atribuye a Portillo Paz participación en 44 iniciativas conocidas por el pleno del Congreso entre febrero del 2024 y septiembre del 2026.

Las propuestas abarcaron asuntos económicos, sociales, educativos, agrícolas, laborales y de seguridad.

Entre las iniciativas registradas durante el 2026 figuran las siguientes:

Número Propuesta 6852 Ley de Exención Tributaria Temporal de Emergencia al Consumidor de Combustibles 6813 Ley que Declara el Día Nacional del Salubrista 6409 Reformas a la Ley de la Policía Nacional Civil 6742 Ley de Apoyo Temporal para los Consumidores de Combustibles 6726 Ley del Fondo de Compensación y Estabilización de Precios de la Gasolina Regular y del Diésel 6716 Ley de Promoción de la Lactancia Materna 6717 Prórroga del plazo para aplicar una disposición de la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial 6720 Ley para la Protección de la Maternidad, la Primera Infancia y la Lactancia Materna 6721 Ley para el Fortalecimiento y Promoción de la Lactancia Materna 6709 Reformas a la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles 6474 Ley para la Liberación de Responsabilidades Administrativas de Directores de Centros Educativos Públicos y Creación de Puestos Administrativos Especializados 6525 Ley de Contratación Obligatoria de Cocineros para Escuelas Públicas de Preprimaria, Primaria e Institutos de Nivel Básico 6692 Ley de Protección del Salario Mínimo y de la Jubilación

Su participación en las votaciones del Congreso

Los registros de seguimiento legislativo proporcionados también permiten conocer el comportamiento del diputado durante las votaciones de la X Legislatura.

De las 2,728 votaciones registradas, Portillo Paz votó a favor en 1,550 ocasiones y en contra en 510. También acumuló 501 ausencias y 167 licencias.

El sistema de seguimiento legislativo presenta un indicador estadístico de -0.19 sobre su posición entre oficialismo y oposición, y lo ubica en el puesto 95 entre 166 diputados.

Asimismo, registra una mayor frecuencia de ausencias en votaciones disputadas, aunque este dato no permite establecer por sí solo una intención deliberada.

Las denuncias y controversias durante su carrera política

La trayectoria de Portillo Paz también estuvo acompañada de señalamientos relacionados con presuntas exigencias de comisiones a autoridades municipales de Zacapa.

El 3 de abril del 2025, el partido Cabal anunció el inicio del proceso de expulsión del legislador, después de que el alcalde de La Unión, Zacapa, Edvin Gustavo Galván, lo señalara de exigir comisiones a cambio de proyectos municipales.

Según la denuncia del jefe edil, el diputado habría solicitado el 20% de comisión por proyectos de la Gran Cruzada por la Nutrición y el 10% por obras financiadas con fondos del Consejo Departamental de Desarrollo (Codede).

Portillo Paz rechazó los señalamientos y afirmó que había presentado una denuncia contra el alcalde por difamación y abuso de autoridad.

El 12 de junio del 2025, la Fiscalía contra la Corrupción solicitó el retiro del derecho de antejuicio del diputado para investigarlo por los posibles delitos de abuso de autoridad, extorsión, tráfico de influencias y cobro ilegal de comisiones.

Según el Ministerio Público (MP), la solicitud respondía a una denuncia por hechos presuntamente ocurridos entre junio y diciembre del 2024.

La investigación también incluía señalamientos sobre supuestas exigencias para adjudicar proyectos a determinadas empresas y adquirir cemento de una sociedad mercantil cuyos representantes legales podrían ser familiares del diputado.

Portillo Paz negó las acusaciones y sostuvo que las denuncias eran consecuencia de las fiscalizaciones que había efectuado en municipalidades de Zacapa.

Los señalamientos descritos corresponden a denuncias e investigaciones y no constituyen, por sí mismos, una condena judicial.

El accidente de tránsito en el que murió uno de sus agentes de seguridad

El 13 de mayo del 2024, Portillo Paz estuvo involucrado en un accidente de tránsito en la 10a. avenida y 1a. calle de la zona 1 de la capital.

En el hecho murió Nery Eberto Ruano Morales, agente de la PNC asignado a la seguridad del diputado.

Según los informes preliminares, el vehículo en el que viajaba Portillo Paz fue impactado por otro automóvil cuyo conductor presuntamente no respetó la luz roja de un semáforo.

El accidente también dejó tres personas heridas que fueron trasladadas a un centro asistencial.

El 30 de enero del 2025, el juez Jimi Bremer resolvió cerrar el caso contra el diputado por homicidio culposo y lesiones culposas, al considerar que no existían pruebas suficientes para atribuirle esos delitos.

¿Por qué tenía seguridad policial asignada?

Antes del ataque que terminó con su vida, Portillo Paz ya había denunciado amenazas y hechos de intimidación.

En mayo del 2024, el Ministerio de Gobernación informó que un análisis de riesgo efectuado en febrero de ese año había determinado aumentar de dos a seis el número de agentes policiales destinados a su protección.

La decisión respondió a amenazas y extorsiones denunciadas por el diputado, así como al riesgo asociado con su cargo.

Según la cartera, el legislador también había reportado presuntas persecuciones y vigilancia contra integrantes de su familia por parte de desconocidos.

Las autoridades determinaron entonces que enfrentaba un nivel de riesgo medio y dispusieron aumentar su seguridad durante seis meses.