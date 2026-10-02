Investigación por caso Huité avanza sin que Defensa identifique a unidades o mandos investigados

La Comisión Multidisciplinaria que fue anunciada por el presidente Bernardo Arévalo para esclarecer los hechos ocurridos en Huité, Zacapa, el pasado 27 de septiembre ha comenzado su trabajo, confirmó el Ministerio de la Defensa (Mindef), aunque los detalles sobre los alcances de las investigaciones se mantienen bajo reserva.

El mandatario afirmó en conferencia de prensa, el miércoles 30 de septiembre, que dicha comisión, encabezada por el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, será la encargada de determinar y esclarecer los hechos relacionados con la muerte de ocho personas en Huité y que también elaborará el informe correspondiente sobre el accionar de los efectivos militares que, según el presidente, tuvieron presencia en la localidad en la fecha indicada.

El informe será entregado por dicha instancia al Ministerio Público (MP) para que realice las investigaciones correspondientes y se deduzcan responsabilidades.

El Mindef indicó que la comisión se integrará únicamente por personal de distintas dependencias del Ejército y se enfocará en evaluar aspectos relacionados con el trabajo administrativo y operativo que llevó a cabo la institución armada en esa ocasión.

La función será "determinar los aspectos de personal, operaciones, logísticos e inteligencia y otros que se consideren necesarios”, se indicó por parte de la cartera de la Defensa.

En cuanto a si dicha comisión está facultada para emitir alguna sanción si se determina que hubo algún mal procedimiento por parte de los efectivos militares, se indicó que “la comisión está facultada para emitir un informe circunstancial, en donde el enfoque principal es determinar los aspectos operacionales”.

Sobre si hay algún tiempo específico o determinado para que la comisión realice y entregue el informe de las investigaciones realizadas, el Mindef indicó que “el tiempo dependerá de lo que tarde la comisión para emitir el informe respectivo revisando todos los aspectos operacionales, logísticos, de personal y otros que considere necesarios”.

Por el momento, el Ministerio de la Defensa no ha dado a conocer si estas investigaciones están dirigidas hacia alguna unidad, comando o destacamento en específico encargado de brindar seguridad en el área de Huité, Zacapa, o que haya sido movilizado hacia el lugar el día de los hechos.

Deben actuar con transparencia

Según explica el general retirado y exministro de Gobernación Napoleón Barrientos, es positivo que por parte del Ejecutivo se haya ordenado la instalación de esta Comisión Multidisciplinaria.

No obstante, aclara que, en este caso, es necesario que las autoridades a cargo “actúen de manera transparente” con la finalidad de esclarecer la forma en que ocurrieron los hechos.

“Creo que lo correcto es que las autoridades actúen de manera transparente y aclaren la situación, ya que las instituciones del Estado se organizan para proteger a la persona y garantizar la vida. Ante esa circunstancia, me parece correcto que se investigue a profundidad para aclararle a los guatemaltecos y luego para deducir responsabilidades”, afirma.

Barrientos también considera que lo ocurrido evidencia que las políticas de seguridad del Estado “han fracasado”, pero aún se está a tiempo para corregir esta situación y evitar que los guatemaltecos continúen siendo víctimas de la violencia.

“Creo que la política de seguridad que hoy tenemos en Guatemala primero no la conocemos. Segundo pues hemos podido ver que han fracasado las políticas de seguridad en el actual gobierno y producto de que no hay claridad, en la política de seguridad, resultan una serie de hechos que al final de cuentas terminan en guatemaltecos fallecidos que eso es lo más terrible y lamentable que puede haber. Lo importante es que siempre se está a tiempo de corregir el rumbo”, puntualizó Barrientos.

En cuanto a las reservas que el Ejército mantiene para divulgar detalles precisos sobre el trabajo y las investigaciones internas que se realizan para esclarecer hechos o situaciones irregulares, Barrientos afirmó que es un procedimiento común dentro de la institución armada, principalmente con el objetivo de no crear opiniones o expectativas anticipadas, ya que es al Ministerio Público (MP) a quien le corresponderá realizar la investigación penal correspondiente.

“Cuando hay una investigación de esta naturaleza a lo interno de la institución —Ejército de Guatemala— hay una investigación administrativa interna, que eso es un procedimiento normal en la institución armada. Ahora bien, el responsable de hacer las investigaciones ante un hecho de esa naturaleza en el país es el Ministerio Público; a él le corresponde realmente las investigaciones de acuerdo con las normas vigentes en el país”, concluyó el exministro de Gobernación.