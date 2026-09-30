“No fueron animales los que mataron”: el reclamo de las familias y vecinos durante los sepelios en Huité

Entre el dolor, la indignación y las preguntas aún sin respuesta, vecinos de Huité, Zacapa, despidieron el martes 29 de septiembre a siete de los ocho fallecidos tras los hechos armados ocurridos el domingo 27 de septiembre en ese municipio.

La jornada estuvo marcada por el duelo de las familias, el paso de los féretros y los reclamos de vecinos que cuestionan qué ocurrió y quiénes fueron responsables de las muertes.

La Municipalidad declaró duelo municipal y difundió esquelas en memoria de siete de las víctimas: Juan Carlos Pedroza Agustín, Cintia Gabriela Paz Paiz, Vilma Elizabeth Paz Paiz, Mario René Romero Díaz, Carlos Donato Paiz Mateo, Uve Lisbeth Paz Paiz y Denis Alonzo Herrera Gonzales.

Los féretros fueron recibidos en el ingreso al municipio y posteriormente trasladados para los sepelios. Entre los vecinos hubo expresiones de tristeza, frustración y exigencias de justicia ante la falta de una explicación concluyente sobre lo ocurrido.

“No fueron animales los que mataron”, gritó una mujer durante la jornada. Otro vecino respondió: “Nos atacaron como perros”.

Algunos pobladores también insistieron en que las víctimas eran personas inocentes y que no portaban armas de fuego.

El dolor de una familia

Entre las víctimas se encuentran Vilma Elizabeth Paz Paiz y sus hijas Cintia Gabriela Paz Paiz y Uve Lisbeth Paz Paiz.

Una familiar relató a medios de comunicación que las tres mujeres se dirigían a echar gasolina antes de salir a trabajar durante la madrugada cuando fueron atacadas.

“Mi madre y mis hermanas iban a echar gasolina para salir a trabajar a las 4 de la mañana”, relató.

La mujer afirmó que en el lugar había personas que, según su percepción, estaban identificadas con uniformes y señaló al Ejército y a la DEA. Esa versión no ha sido confirmada por las autoridades.

“Íban con los vidrios abajo. No les dijeron nada, nada. [...] les empezaron a tirar, a matarlas”, expresó.

Los féretros de las víctimas permanecen en el parque frente al ingreso de la Municipalidad de Huité, Zacapa, durante las honras fúnebres del 29 de septiembre de 2026. (Foto Prensa Libre: Facebook de Canal 22)

El alcalde contradice la versión oficial

Mientras las familias despedían a sus seres queridos, el alcalde de Huité, Leonel Paz, y el Concejo Municipal sostuvieron una versión distinta a la que inicialmente habían planteado las autoridades sobre lo ocurrido.

En un pronunciamiento, la Municipalidad rechazó que se tratara de un enfrentamiento entre grupos armados y afirmó que se trató de “una intervención de un comando que ingresó” al lugar y utilizó fuerza que calificó de desmedida.

El Concejo pidió una investigación “inmediata, rigurosa, transparente e imparcial” para determinar las responsabilidades por las muertes.

“La función constitucional de las Fuerzas Armadas y de la Policía es proteger a la ciudadanía, no arrebatar la vida de los guatemaltecos”, señaló la Municipalidad.

El alcalde y el Concejo expresaron además sus condolencias a las familias y llamaron a los vecinos a mantenerse unidos y exigir justicia.

Gobierno investiga actuación del Ejército

La versión oficial también ha cambiado conforme han surgido nuevas evidencias sobre la presencia militar en el área.

El 29 de septiembre, el Ministerio de la Defensa confirmó que los vehículos J8 que aparecen en videos difundidos en redes sociales pertenecen al Ejército, al igual que los camiones con soldados que aparecen en algunas grabaciones. Según Defensa, se trataba de unidades de la Segunda Brigada de Infantería.

La institución sostuvo que el despliegue ocurrió después de los primeros hechos violentos del domingo, entre las 20 y 21 horas. El primer incidente, según esa versión, ocurrió entre las 17 y 18 horas.

Defensa aseguró que los militares no ingresaron a Huité, sino que permanecieron en los accesos y el perímetro. Explicó que encontraron un enfrentamiento activo entre grupos armados y que decidieron no ingresar para evitar escalar la situación.

Pero este 30 de septiembre, el presidente Bernardo Arévalo confirmó que sí hubo presencia y participación de elementos del Ejército en el contexto de los hechos y anunció una investigación para establecer “el alcance, la modalidad y de qué manera se operó”.

Arévalo informó que una comisión multidisciplinaria, encabezada por el Ministerio de la Defensa, investiga la actuación de los elementos militares. El informe deberá ser trasladado al Ministerio Público.

El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, informó que también se iniciaron procedimientos administrativos internos para establecer las circunstancias de lo ocurrido y determinar las responsabilidades que correspondan.

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