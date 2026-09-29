Defensa confirma que vehículos militares que se ven en videos son del Ejército, pero asegura que no ingresaron a Huité

El Ministerio de la Defensa confirmó que los vehículos militares que aparecen en videos difundidos en redes sociales durante los hechos violentos registrados en Huité, Zacapa, pertenecen al Ejército. La institución, sin embargo, asegura que las unidades no ingresaron al municipio.

La cartera explicó que se trata de vehículos J8 y dos camiones con soldados de la Segunda Brigada de Infantería, que fueron movilizados como reacción a los hechos registrados durante la tarde del domingo 27 de septiembre.

Según la información proporcionada por la institución, el primer incidente habría ocurrido entre las 17 y 18 horas en el sector del campo de fútbol.

El despliegue militar ocurrió posteriormente, entre las 20 y 21 horas, asegura la institución.

Ejército llegó a los accesos

Defensa señaló que cuando las unidades militares llegaron al área se encontraron con un enfrentamiento activo entre grupos armados, en medio de población civil.

De acuerdo con la institución, los soldados decidieron no ingresar a Huité para evitar escalar la situación y salvaguardar la vida de las personas que se encontraban en el sector.

A esto se sumó, según Defensa, que los vecinos habían colocado barricadas en las entradas y salidas del municipio, lo que impedía el ingreso de las unidades militares.

La institución indicó que el despliegue estuvo conformado por tres o cuatro vehículos J8 y dos camiones con soldados.

Qué muestran los videos

En uno de los videos difundidos en redes sociales se observan varias unidades militares movilizándose por el área. Defensa confirmó que corresponden al despliegue realizado por el Ejército después de los primeros hechos.

En otra de las grabaciones aparece un J8 en las cercanías del lugar donde una mujer y sus dos hijas fueron asesinadas dentro de un vehículo.

Sobre ese punto, se aseguró que el J8 se encontraba fuera de Huité y que los disparos que se escuchan en los videos provienen desde el interior del municipio.

“El vehículo está fuera del territorio y dentro del territorio se pueden escuchar unos disparos”, se sostuvo.

Las fuentes aseguran que no es posible proporcionar una ubicación exacta y que se inició una investigación sobre los hechos, pero señaló que, según la información proporcionada por el personal militar desplegado, el vehículo permaneció en la entrada del municipio.

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Defensa dice que no ingresó

La versión del Ministerio de la Defensa es que el Ejército reaccionó después de tener conocimiento de los primeros hechos, pero que sus unidades no ingresaron a Huité debido al enfrentamiento que ya estaba en desarrollo y a las barricadas colocadas por vecinos.

La explicación ocurre mientras videos publicados en redes sociales muestran vehículos militares y disparos en distintos momentos de la jornada.

Los hechos dejaron ocho personas fallecidas y fueron procesados por el Ministerio Público en cuatro escenarios distintos. La Fiscalía reportó además la recolección de 77 indicios balísticos.

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