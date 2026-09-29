Jornada crítica en las calles: ataques armados y accidentes dejan cierres viales y fuerte congestionamiento

Varios accidentes de tránsito y ataques armados registrados este martes 29 de septiembre complican la movilidad en la capital, Villa Nueva y Mixco, donde las autoridades mantienen cierres viales y regulan la circulación mientras se desarrollan diligencias en los lugares afectados.

Los incidentes repercuten en algunas de las principales rutas de ingreso y salida de la capital, entre ellas la ruta al Pacífico, la calzada Aguilar Batres, la calzada Roosevelt, la calzada San Juan, la calle Martí y sectores próximos a la ruta al Atlántico.

Las policías municipales de tránsito han pedido a los automovilistas evitar los puntos afectados, utilizar vías alternas, anticipar sus recorridos y considerar un mayor tiempo de traslado.

La situación podría complicarse aún más por la proximidad de la hora pico. Además, debido a los problemas de movilidad hacia el sur, no se habilitará el carril reversible de la 34 calle de la calzada Aguilar Batres hacia la salida de la Central de Mayoreo (Cenma), según informó Dalia Santos, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva.

Ataque armado afecta paso hacia el puente Belice

Uno de los hechos que afecta la movilidad ocurrió en la calzada José Milla y 20 avenida, zona 6 de la capital, con dirección al oriente, donde dos vehículos estuvieron involucrados en un ataque armado que dejó tres personas heridas.

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, informó que en el lugar fueron localizados un chaleco antibalas, un teléfono celular, una escopeta y una pistola sobre la banqueta.

Según Montejo, después del ataque comenzaron cierres vehiculares con dirección al puente Belice. Durante el tiroteo, uno de los vehículos también impactó contra una vivienda y fue localizada ropa sobre el pavimento.

Los cierres comenzaron a repercutir en la calle Martí y el Anillo Periférico, con dirección a la ruta al Atlántico.

El incidente también generó movimiento policial en el barrio San Antonio, un tramo de la calzada La Paz, las cercanías del Mercado San Martín y la avenida Las Victorias.

Ataque contra piloto complica la calzada San Juan

Otro ataque armado fue reportado en la calzada San Juan y 36 avenida, zona 7, donde el piloto de un autobús extraurbano resultó herido.

Víctor Gómez, portavoz de los Bomberos Voluntarios, informó que el conductor fue trasladado en estado grave a un hospital.

Montejo indicó que el ataque ocurrió contra el conductor de un autobús extraurbano de las rutas Sanjuaneras.

La PNC efectúa operativos entre las zonas 3, 7 y 11, mientras las diligencias en el lugar del ataque ocasionan complicaciones en la circulación hacia el oriente.

La Policía Municipal de Tránsito de Mixco recomendó utilizar como rutas alternas la calzada Doroteo Guamuch Flores y el bulevar Tulam Tzu.

La Policía MT de Guatemala informó que las autoridades recaban evidencias en el lugar y que agentes de tránsito regulan la circulación para reducir el impacto en la movilidad.

Accidente cierra paso en la ruta al Pacífico

Las dificultades para desplazarse hacia el sur se agravaron por una colisión múltiple registrada en el kilómetro 13 de la ruta al Pacífico, en la bajada de Villalobos y con dirección a Villa Nueva.

Santos informó que el accidente ocurrió sobre el puente situado en ese punto y que estuvieron involucrados un vehículo de transporte pesado, un automóvil que quedó destruido después de impactar contra la baranda y una motocicleta.

El motorista murió en el lugar.

Santos informó que se mantiene el cierre total de la vía sobre el puente del kilómetro 13.

Según Santos, las PMT estiman que las complicaciones podrían representar entre tres y cuatro horas adicionales de tránsito.

La Policía MT de Guatemala informó que las dificultades con dirección al sur ya se extienden hacia la calzada Aguilar Batres y recomendó evitar el sector, buscar rutas alternas y considerar un mayor tiempo para salir de la capital hacia el sur.

Debido a estas condiciones, Santos indicó que no se habilitará el carril reversible de la 34 calle de la calzada Aguilar Batres hacia la salida de la Cenma.

La funcionaria añadió que a las dificultades se suman otros dos accidentes que involucran a motoristas y llamó a los conductores a desplazarse con responsabilidad, principalmente cuando llueve, debido a que el asfalto se vuelve resbaladizo.

Camión volcado complica tránsito en San Cristóbal

Otro accidente afecta la circulación en el bulevar principal de Ciudad San Cristóbal, Mixco, donde un camión recolector de basura volcó y bloqueó la vía.

Montejo indicó que el accidente ocurrió en el tramo de Mixco hacia la colonia Las Charcas y que la Entidad Mixqueña Reguladora de Tránsito y Transporte (Emixtra) reportó personas heridas.

La Policía MT de Guatemala informó posteriormente que el accidente ocurrió en la 7a. avenida y bulevar Principal de San Cristóbal.

El bloqueo ocasiona fuertes complicaciones en San Cristóbal y tiene repercusiones en la calzada Roosevelt, según las autoridades de tránsito.

Ante la acumulación de incidentes y la cercanía de la hora de mayor circulación vehicular, las policías de tránsito reiteraron el llamado a evitar los sectores afectados, utilizar las vías alternas disponibles, organizar los recorridos y conducir con prudencia.

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