Vehículo destruido y motorista fallecido en múltiple colisión en el km 13 de la ruta al Pacífico 

Sucesos

Vehículo destruido y motorista fallecido en múltiple colisión en el km 13 de la ruta al Pacífico 

Una persona fallece y vehículos quedan con severos daños tras múltiple colisión en el km 13 de la ruta al Pacífico, con dirección a Villa Nueva.

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Los cuerpos de socorro y autoridades de tránsito informaron que este martes 29 de septiembre se registró una múltiple colisión en el kilómetro 13 de la ruta al Pacífico, en la bajada de Villalobos, en el carril con dirección a Villa Nueva.

Dalia Santos, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, informó que el accidente ocurrió sobre el puente ubicado en ese punto.

Según Santos, en el percance estuvieron involucrados un vehículo de transporte pesado, un automóvil que quedó destruido tras impactar contra la baranda del puente y una motocicleta, cuyo conductor falleció.

Los Bomberos Municipales acudieron al lugar y localizaron a un hombre de aproximadamente 33 años, quien se presume se conducía en la motocicleta. Los paramédicos lo evaluaron y constataron que había fallecido en el lugar.

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En el mismo hecho fue atendido un hombre de 44 años, quien presentaba golpes y erosiones en distintas partes del cuerpo. Paramédicos de los Bomberos Voluntarios también atendieron a una persona que sufrió lesiones.

De acuerdo con información preliminar, el tráiler habría circulado descontrolado y a excesiva velocidad antes de chocar contra los otros vehículos. Sin embargo, hasta el momento se desconocen las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente y las causas que lo originaron.

Las autoridades correspondientes quedaron a cargo de las diligencias para esclarecer lo sucedido.

Para ver más: Video: Así fue el brutal accidente en el que murió un motorista en la zona 5 de la capital

Santos informó que, debido al accidente, se mantiene el cierre total de la vía sobre el puente en el kilómetro 13 de la ruta al Pacífico.

Además, se han reportado personas con crisis nerviosa y una aglomeración de curiosos en el área, lo que también complica las labores de los cuerpos de socorro y las autoridades.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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